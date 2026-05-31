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Buscan a los autores

Violento robo en Pocito: le apuntaron a la cabeza para llevarse una moto de alta cilindrada

Dos delincuentes armados interceptaron a un motociclista y escaparon con el rodado de alta cilindrada. Horas después, la Policía encontró la moto abandonada en el barrio San Francisco II.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Dos delincuentes armados sorprendieron a un motociclista en Pocito, lo amenazaron con un arma de fuego y le robaron una moto de alta cilindrada. Tras una intensa búsqueda policial, el vehículo fue recuperado durante la madrugada de este domingo, aunque los autores del hecho continúan prófugos.

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Según informaron fuentes de la investigación, el episodio ocurrió este sábado alrededor de las 18:33 en la zona de calle 7 y Lemos. La víctima, identificada como Cardozo, circulaba en una motocicleta Honda África Twin 1100 cc de color blanco con detalles azules cuando fue interceptada por varios sujetos que descendieron de un automóvil cuya marca no pudo ser identificada.

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De acuerdo con la denuncia radicada en la Subcomisaría Ansilta a las 19:57, dos de los delincuentes apuntaron al motociclista con un arma de fuego, aparentemente una pistola calibre 9 milímetros, apoyándosela en la cabeza para obligarlo a entregar el rodado. Afortunadamente, el hombre no sufrió lesiones durante el asalto.

Tras tomar conocimiento del hecho, el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón comenzó a coordinar las tareas investigativas junto al personal de la División Sustracción de Automotores y Autopartes. Los pesquisas trabajaron sobre algunas imágenes obtenidas de cámaras de seguridad privadas de la zona, aunque las filmaciones disponibles eran escasas.

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La investigación tuvo un avance clave cerca de las 00:40 de este domingo 31 de mayo, cuando efectivos de la Policía Motorizada informaron haber detectado una motocicleta con características similares circulando por las inmediaciones del barrio San Francisco.

Se inició entonces una persecución, aunque los uniformados perdieron de vista al conductor y al vehículo. Sin embargo, durante un posterior rastrillaje por el interior del barrio San Francisco II, los efectivos lograron localizar la moto abandonada en el fondo de una vivienda ubicada en la manzana F. El rodado podía observarse desde la vía pública, lo que permitió su secuestro y recuperación.

Pese al hallazgo de la motocicleta, los responsables del robo aún no fueron identificados y continúan siendo intensamente buscados por la Policía y la Justicia. La causa quedó caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego.

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