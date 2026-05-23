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Durante 2025

Los millonarios gastos de Adorni y su esposa quedaron bajo la lupa judicial

La pareja habría gastado más de $85 millones con tarjetas de crédito durante 2025, una cifra muy superior al sueldo que el funcionario percibía en el Estado. La Justicia investiga el origen de los fondos.

Por Agencia NA
manuel adorni

El actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, Bettina Angeletti, realizaron consumos con tarjetas de crédito por más de 85 millones de pesos a lo largo de 2025, según surge de información oficial del Banco Central revelada por el diario La Nación.

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El nivel de gastos llamó la atención de la Justicia debido a que el promedio mensual de consumos alcanzó los 7,1 millones de pesos, mientras que el salario bruto que Adorni cobraba como funcionario nacional se mantenía en torno a los 3,5 millones mensuales hasta fines del año pasado.

Los registros señalan además que, desde diciembre de 2023 —cuando Adorni asumió como vocero presidencial— hasta marzo de este año, el matrimonio acumuló pagos con tarjeta por cerca de 176 millones de pesos.

Todos los vencimientos fueron cancelados mediante débitos automáticos desde cuentas del Banco Galicia y las obligaciones permanecieron sin atrasos, bajo la categoría crediticia “Situación 1”, que indica cumplimiento normal.

Pese a ello, el foco de la investigación judicial no está puesto en las deudas, sino en la procedencia del dinero utilizado para afrontar gastos que superaban ampliamente los ingresos declarados por el funcionario.

La pesquisa también detectó un marcado cambio en el nivel de vida familiar desde el desembarco de Adorni en la Casa Rosada. Entre los nuevos gastos fijos aparecieron expensas cercanas a los 700.000 pesos mensuales en el country Indio Cuá, además de cuotas escolares estimadas en unos 800.000 pesos por mes, abonadas fuera del circuito de tarjetas.

Otro dato que surgió del análisis financiero es la diferencia en la evolución de los consumos de la pareja. Mientras los gastos de Adorni se redujeron en términos reales entre 2023 y 2025, los de Angeletti crecieron más de un 20% y pasaron a representar la mayor parte de las erogaciones familiares.

El momento de mayor gasto para Angeletti se produjo en septiembre de 2025, cuando registró consumos por 7,8 millones de pesos en apenas un mes. Poco después, modificó su situación tributaria ante ARCA y dejó el régimen de monotributo para inscribirse como contribuyente autónoma en IVA y Ganancias.

Según estimaciones judiciales, el total de gastos y movimientos económicos de la pareja desde el inicio de la gestión de Javier Milei superaría los 400.000 dólares. Dentro de ese cálculo figuran pagos en efectivo por remodelaciones de una vivienda en un barrio privado, operaciones inmobiliarias y viajes realizados tanto en el país como en el exterior.

Además, los investigadores detectaron compromisos económicos futuros por unos 335.000 dólares vinculados a hipotecas privadas y acuerdos inmobiliarios que no aparecen registrados en entidades bancarias tradicionales.

La situación patrimonial comenzó a ser observada con mayor detalle luego de que Adorni asumiera como jefe de Gabinete, cargo con el que su salario ascendió a 7,6 millones de pesos en enero de este año. En paralelo, también fue designado director de YPF, aunque luego anunció que no cobraría remuneración por esa función.

La causa judicial continúa avanzando con el análisis de movimientos bancarios, ingresos declarados y evolución patrimonial para determinar si existe una justificación legal para el crecimiento económico observado en el entorno familiar del funcionario.

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