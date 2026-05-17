Uno por uno, todos los viajes que hizo Manuel Adorni y Bettina Angeletti

La semana pasada, la Justicia detectó nuevos viajes de Manuel Adorni y su familia, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito que impulsan el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo . El jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti , acumulan al menos 21 excursiones por el país y el exterior durante los últimos cuatro años, según pudo reconstruir Infobae a partir de los datos que se desprenden del expediente.

Aruba, España, Cancún y Punta del Este son algunos de los destinos que eligió el matrimonio para descansar fuera de la Argentina. Pero también hay escapadas locales: desde Bahía Blanca y Mar del Plata hasta Bariloche, Mendoza, Iguazú y recorridas por varias provincias más.

La investigación apunta a recolectar todos los gastos vinculados a los viajes que hicieron Adorni y Angeletti, ya sea juntos o por separado. El fiscal Pollicita quiere saber cómo evolucionó el patrimonio del jefe de Gabinete desde 2022 hasta hoy, ante la sospecha de que -desde que es funcionario- podría haber tenido un crecimiento injustificado en su nivel de vida.

La lista de viajes por el mundo aún no está cerrada. De hecho, esta semana se confirmaron dos “escapadas” a un all inclusive de la provincia de Entre Ríos que hizo Adorni junto a su mujer e hijos, la primera entre el 6 y el 8 de diciembre del 2024, y la última entre el 28 y el 30 de noviembre del 2025.

De acuerdo a la reconstrucción que pudo hacer Infobae, el matrimonio habría gastado al menos 41.000 dólares solo entre los viajes a Madrid, Nueva York, Bariloche, Punta del Este, Gualeguaychú y Aruba.

Los investigadores aguardan por una ampliación del informe que recibieron en los últimos días de la aerolínea Iberia, con la que Bettina Angeletti viajó a España entre el 3 y el 14 de septiembre de 2025.

“En el avión la acompañaron tres mujeres”, aseguró a este medio una fuente del caso. La Justicia busca saber con precisión cuánto gastó la esposa del jefe de Gabinete en ese viaje y cómo pagó.

En tanto, el juez Ariel Lijo aún no tiene certificado en el expediente si Manuel Adorni pagó su parte de los pasajes a Punta del Este, donde pasó el último fin de semana largo de carnaval. Así lo aseguró públicamente el ministro coordinador, pero lo cierto es que la facturación de los vuelos se hizo a nombre del periodista de la TV Pública Marcelo Grandío y su empresa, la productora ImHouse.

Esas averiguaciones tramitan en una causa por dádivas, que corre en paralelo a la de enriquecimiento ilícito. Los vuelos en jet privado que tomaron Adorni, su familia y el periodista amigo costaron -ida y vuelta- 7.830 dólares.

Nueva York, Bariloche y Brasil

Entre los viajes detectados por la Justicia aparece uno realizado entre el 12 y el 23 de julio de 2024 a Río de Janeiro, Brasil. En la causa hay datos sobre cuatro pasajes de Aerolíneas Argentinas emitidos a nombre de Manuel Adorni, su esposa y sus hijos.

No obstante, durante esos días el ministro coordinador, que por entonces solamente era vocero presidencial, estuvo en actividad en Buenos Aires y brindó conferencias de prensa en Casa Rosada. La Justicia pidió ampliación de los informes otorgados por distintas empresas y aerolíneas para saber si es que hay errores en los detalles consignados, o bien si, en el caso de Río de Janeiro, los boletos se compraron, pero el funcionario no viajó.

En los últimos días, además, el fiscal Pollicita realizó otro requerimiento a una agencia de viajes para precisar la modalidad de pago del pasaje aéreo con el que Bettina Angeletti volvió desde Nueva York a Buenos Aires, cuando acompañó a la comitiva oficial para la Argentina Week.

La empresaria, dueña de la agencia de coaching Más Be, pagó 5.154 dólares por el vuelo de regreso en primera clase de la aerolínea Delta.

Otra escapada rodeada de sospechas es la que Adorni y su familia hicieron a Bariloche. Pollicita pidió que el Llao Llao Hotel & Resort explique quién hizo la reserva y cómo se pagó la estadía de cinco noches que disfrutaron a mediados de junio de 2024.

Según reveló el diario Clarín, ese viaje costó unos 9 millones de pesos, entre pasajes, alojamiento y otros gastos, y recién se pagó tres meses después de que el jefe de los ministros hizo el check out. Los investigadores aún buscan confirmar quién pagó esos cinco días de descanso y lujo en la Patagonia.

Una vez que se terminen de conocer todos los movimientos financieros de Adorni y Angeletti, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un organismo contable de la Procuración General, tendrá que señalar si existen inconsistencias en el patrimonio del jefe de Gabinete.

El organismo no solo contabilizará los miles de dólares que surgen de los viajes y las propiedades, sino también los gastos corrientes como expensas, impuestos, mantención de la familia, entre otros.

Si los números no cierran, el fiscal y el juez avanzarán con un requerimiento de justificación de bienes con el que Manuel Adorni tendrá la posibilidad de explicar su crecimiento patrimonial, antes de una eventual citación a indagatoria.

Fuente: Infobae