Tragedia en Australia: murió una joven argentina de 26 años tras el vuelco de un colectivo

Una joven argentina identificada como Serena Andreatta, de 26 años, murió tras el vuelco de un colectivo ocurrido en Australia, en un accidente que además dejó varios heridos y movilizó a los servicios de emergencia de Queensland.

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El siniestro ocurrió durante la noche del jueves sobre la autopista Bruce Highway, entre Cairns y Airlie Beach, cuando el micro en el que viajaban más de 30 pasajeros colisionó con otro vehículo y terminó volcando sobre la ruta.

Las autoridades australianas calificaron la escena como “catastrófica” y este sábado confirmaron oficialmente la identidad de la víctima fatal. Además, informaron que entre los pasajeros había mochileros y trabajadores temporales de distintas nacionalidades.

Los equipos del Servicio de Ambulancias asistieron a los heridos en el lugar y varios fueron trasladados a hospitales de Townsville, Ayr y Bowen. Según medios locales, dos personas permanecían internadas en grave estado.

El conductor del colectivo, un hombre de 70 años, sufrió lesiones leves. De acuerdo a la empresa de transporte, dio negativo en los controles de alcohol y drogas y no excedía la velocidad permitida, aunque la investigación continúa en manos de la Unidad de Accidentes de Tránsito.

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Quién era Serena Andreatta

Serena era oriunda de Rosario y tenía ciudadanía argentina e italiana. Había estudiado en la Escuela Superior de Comercio y en 2020 se instaló en Italia, donde trabajó como recepcionista y luego creó un emprendimiento de asesoramiento para personas interesadas en tramitar la ciudadanía italiana.

Amante de los viajes, recorrió distintos países de Europa, América y Asia. En 2025 vivió durante varios meses en Vietnam y Tailandia, especialmente en la isla Koh Tao, experiencia que compartía frecuentemente en sus redes sociales.

“Dicen que nunca te vas siendo la misma que llegaste, y puff, cuánta verdad... crecimiento puro”, había escrito tras una de sus estadías en Asia.

La joven había llegado a Australia el 17 de abril pasado. Después de recorrer Sidney durante diez días, decidió continuar viajando por otras regiones del país. Sus allegados definieron esa experiencia como “el viaje de su vida”.

El accidente volvió a poner el foco sobre la seguridad de la empresa FlixBus, involucrada también en otros episodios viales registrados en Queensland durante los últimos años.