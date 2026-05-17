domingo 17 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Tragedia en Australia: murió una joven argentina de 26 años tras el vuelco de un colectivo

Serena Andreatta, una rosarina que recorría Australia, falleció luego de un brutal accidente ocurrido en la autopista Bruce Highway, en Queensland. Más de 30 pasajeros viajaban en el micro y hubo varios heridos

Por Carla Acosta
joven
ZDSTONEEYRCSNGT5NDFYX3PULA

Una joven argentina identificada como Serena Andreatta, de 26 años, murió tras el vuelco de un colectivo ocurrido en Australia, en un accidente que además dejó varios heridos y movilizó a los servicios de emergencia de Queensland.

Lee además
feroz incendio en un historico hotel turistico de bariloche: el fuego habria comenzado por una quema de hojas secas
Impactante

Feroz incendio en un histórico hotel turístico de Bariloche: el fuego habría comenzado por una quema de hojas secas
cerraron el paso cristo redentor por temporal con nieve: 700 camiones varados
Mendoza

Cerraron el Paso Cristo Redentor por temporal con nieve: 700 camiones varados

El siniestro ocurrió durante la noche del jueves sobre la autopista Bruce Highway, entre Cairns y Airlie Beach, cuando el micro en el que viajaban más de 30 pasajeros colisionó con otro vehículo y terminó volcando sobre la ruta.

Las autoridades australianas calificaron la escena como “catastrófica” y este sábado confirmaron oficialmente la identidad de la víctima fatal. Además, informaron que entre los pasajeros había mochileros y trabajadores temporales de distintas nacionalidades.

Los equipos del Servicio de Ambulancias asistieron a los heridos en el lugar y varios fueron trasladados a hospitales de Townsville, Ayr y Bowen. Según medios locales, dos personas permanecían internadas en grave estado.

El conductor del colectivo, un hombre de 70 años, sufrió lesiones leves. De acuerdo a la empresa de transporte, dio negativo en los controles de alcohol y drogas y no excedía la velocidad permitida, aunque la investigación continúa en manos de la Unidad de Accidentes de Tránsito.

ZDSTONEEYRCSNGT5NDFYX3PULA

Quién era Serena Andreatta

Serena era oriunda de Rosario y tenía ciudadanía argentina e italiana. Había estudiado en la Escuela Superior de Comercio y en 2020 se instaló en Italia, donde trabajó como recepcionista y luego creó un emprendimiento de asesoramiento para personas interesadas en tramitar la ciudadanía italiana.

Amante de los viajes, recorrió distintos países de Europa, América y Asia. En 2025 vivió durante varios meses en Vietnam y Tailandia, especialmente en la isla Koh Tao, experiencia que compartía frecuentemente en sus redes sociales.

“Dicen que nunca te vas siendo la misma que llegaste, y puff, cuánta verdad... crecimiento puro”, había escrito tras una de sus estadías en Asia.

La joven había llegado a Australia el 17 de abril pasado. Después de recorrer Sidney durante diez días, decidió continuar viajando por otras regiones del país. Sus allegados definieron esa experiencia como “el viaje de su vida”.

El accidente volvió a poner el foco sobre la seguridad de la empresa FlixBus, involucrada también en otros episodios viales registrados en Queensland durante los últimos años.

Seguí leyendo

Caputo anunció la inversión de una tecnológica centrada en la IA: busca reclutar a 100 ingenieros

Caso Loan: la Justicia puso a la casa de la abuela Catalina en el centro de la investigación

Un grupo de ladrones simuló un allanamiento policial para concretar una violenta entradera a una casa

Internaron a una nena de 12 años por consumo de cocaína, marihuana y alcohol

El Gobierno puso a disposición de Estados Unidos la lista de argentinos con derecho de admisión en estadios

Una influencer generó debate al publicar un video tocando un ratón que transmite hantavirus

Escándalo en el caso Maradona: Luque mostró imágenes de la autopsia y Gianinna se descompensó

Liberaron al adolescente acusado de participar en el tiroteo escolar de San Cristóbal

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Tras una serie de allanamientos, atraparon a los tres responsables del brutal asalto y abuso en Concepción: uno es menor
Investigación

Tras una serie de allanamientos, atraparon a los tres responsables del brutal asalto y abuso en Concepción: uno es menor

(Imagen ilustrativa creada con IA)
Una obra esperada

Así será el gigante de la Costanera de San Juan: el nuevo Polideportivo Municipal de Chimbas

Alivio en Pocito: encontraron a Ciro Gauna sano y salvo
Buenas noticias

Alivio en Pocito: encontraron a Ciro Gauna sano y salvo

Un camionero descontrolado en la ruta 40 y el trágico final de un conocido matrimonio sanjuanino
Historias del Crimen

Un camionero descontrolado en la ruta 40 y el trágico final de un conocido matrimonio sanjuanino

Una pareja en moto chocó contra un auto y sufrió graves heridas
En Pocito

Una pareja en moto chocó contra un auto y sufrió graves heridas

Te Puede Interesar

Tobías Martínez histórico: ganó en TC Pick Up y se convirtió en el primer piloto en ganar en las seis categorías de la ACTC
Una bestia

Tobías Martínez histórico: ganó en TC Pick Up y se convirtió en el primer piloto en ganar en las seis categorías de la ACTC

Por Redacción Tiempo de San Juan
Sabores de Oriente en el Conte Grand: un viaje gastronómico por la Expo Anime de San Juan
Planazo de domingo

Sabores de Oriente en el Conte Grand: un viaje gastronómico por la Expo Anime de San Juan

Las últimas PASO nacionales en San Juan fueron el 13 de agosto de 2023 para definir los candidatos que iban a competir en octubre por la Presidencia, el Parlasur y bancas en la Cámara de Diputados de la Nación.
Opiniones

Sin ganas de ir tanto a las urnas: las razones de los sanjuaninos para apoyar la eliminación de las PASO nacionales

EN VIVO, Almagro Vs. San Martín: horarios, formaciones y por dónde verlo
Primera Nacional

EN VIVO, Almagro Vs. San Martín: horarios, formaciones y por dónde verlo

Tras el acuerdo impulsado por los gobernadores Marcelo Orrego y Alfredo Cornejo, se continúa reforzando una estrategia regional que ya permitió avanzar en investigaciones conjuntas, recuperación de vehículos robados y controles preventivos.  
Seguridad

Escáneres, desinsectación y baños para los viajeros: las "perlitas" del edificio que compartirán San Juan y Mendoza para controlar la Ruta 40