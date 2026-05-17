EN VIVO, Argentinos y Belgrano definen al segundo finalista del Apertura: hora, formaciones y por dónde verlo

Argentinos Juniors y Belgrano se juegan este domingo mucho más que una semifinal. Desde las 17, en el estadio Estadio Diego Armando Maradona, el Bicho y el Pirata buscarán quedarse con el segundo boleto a la final del Torneo Apertura 2026, donde ya espera River.
Así formaría Belgrano
Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Lucas Passerini.
DT: Ricardo Zielinski.