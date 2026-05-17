domingo 17 de mayo 2026
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EN VIVO, Argentinos y Belgrano definen al segundo finalista del Apertura: hora, formaciones y por dónde verlo

mati gimenez (23)

El Bicho y el Pirata se enfrentan este domingo desde las 17 en La Paternal por un lugar en la gran final del Torneo Apertura 2026. En Argentinos Juniors será titular el defensor sanjuanino Francisco Álvarez. El ganador chocará ante River Plate, que eliminó a Rosario Central.

Por Redacción Tiempo de San Juan

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Argentinos Juniors y Belgrano se juegan este domingo mucho más que una semifinal. Desde las 17, en el estadio Estadio Diego Armando Maradona, el Bicho y el Pirata buscarán quedarse con el segundo boleto a la final del Torneo Apertura 2026, donde ya espera River.

En el equipo de Nicolás Diez volverá a aparecer desde el arranque el sanjuanino Francisco Álvarez, una de las piezas importantes en la defensa del conjunto de La Paternal y autor de uno de los goles en la victoria ante Lanús en octavos de final.

El equipo dirigido por Nicolás Diez llega fortalecido tras eliminar a Lanús y Huracán, mientras que los cordobeses atraviesan su mejor momento luego de dejar en el camino a Talleres y Unión. Además, el cruce tiene un condimento especial: el antecedente caliente de la semifinal de Copa Argentina 2025, cuando Argentinos venció 2-1 con un polémico penal que generó la furia de Ricardo Zielinski.

La final del campeonato será el próximo domingo 24 de mayo, desde las 15.30, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

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Así formaría Belgrano

Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Lucas Passerini.

DT: Ricardo Zielinski.

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Así formaría Argentinos

Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Facundo Jainikoski o Iván Morales.

DT: Nicolás Diez.

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El ganador jugará la final ante River

El vencedor del cruce enfrentará a River Plate en la gran final del Torneo Apertura 2026, programada para el domingo 24 de mayo en Córdoba.

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Francisco Álvarez, el sanjuanino que dirá presente

El defensor sanjuanino será titular en la última línea del Bicho y buscará meterse en una nueva final del fútbol argentino

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La Paternal, escenario de la semifinal

El duelo se disputará en el estadio Diego Armando Maradona, donde Argentinos buscará aprovechar su fortaleza jugando como local.

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Nazareno Arasa será el árbitro

La Liga Profesional confirmó a Nazareno Arasa como juez principal del encuentro. En el VAR estará Lucas Novelli.

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Hora y TV para seguir la semifinal

El partido comenzará a las 17 y será transmitido por TNT Sports y ESPN Premium.

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