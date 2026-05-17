en vivo Minuto a minuto EN VIVO, Argentinos y Belgrano definen al segundo finalista del Apertura: hora, formaciones y por dónde verlo

El Bicho y el Pirata se enfrentan este domingo desde las 17 en La Paternal por un lugar en la gran final del Torneo Apertura 2026. En Argentinos Juniors será titular el defensor sanjuanino Francisco Álvarez. El ganador chocará ante River Plate, que eliminó a Rosario Central.