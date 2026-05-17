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Los clubes sanjuaninos, ¿se quedan sin socios por la crisis económica?: qué dijeron desde las instituciones

A meses de finalizada la temporada de verano -la más fuerte para los clubes-, Tiempo de San Juan consultó a dirigentes de distintas instituciones para conocer si la crisis económica impactó en la cantidad de socios. Aunque reconocen bajas y atrasos en los pagos, aseguran que el comportamiento es similar al de otros años y que no se registran caídas significativas.

Por David Cortez Vega
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En un contexto de ajuste en los hogares, donde las familias revisan gastos y priorizan consumos, los clubes sociales y deportivos aparecen como uno de los rubros que podría resentirse. Sin embargo, en San Juan, las instituciones coinciden en que, por ahora, no hay una caída marcada en la masa societaria por motivos económicos.

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Según explicaron los dirigentes consultados por Tiempo de San Juan, los movimientos de socios existen, pero se mantienen dentro de niveles habituales. “El número se mantiene. Hay bajas, pero también muchas altas”, aseguró Gustavo Arias, presidente del Club Banco Hispano, quien remarcó que “por motivos económicos son los menos” los casos de desvinculación.

En la misma línea, desde el Jockey Club, su presidente Carlos Laciar indicó que “tenemos un estándar de bajas y altas y el panorama es normal”. Incluso detalló que, en promedio, registran dos bajas semanales de socios o grupos familiares, aunque ese flujo suele equilibrarse con nuevas incorporaciones. “Esta semana firmé cuatro bajas, pero también hubo dos altas”, ejemplificó.

En tanto, en el Centro Valenciano, el escenario es similar. Su titular, Hugo Solíveres, precisó que hasta el momento se registraron tres bajas de grupos familiares y un socio adherente. “No es un número significativo”, afirmó, y aclaró que solo dos de esos casos estuvieron vinculados a problemas económicos.

El comportamiento estacional tras el verano

Otro punto en común es el efecto que tiene el fin de la temporada alta sobre la regularidad en los pagos. “Generalmente, después de la temporada fuerte, el socio se atrasa dos o tres meses”, explicó Solíveres. En ese sentido, indicó que recién entre junio y julio -cuando se envían los avisos formales- se puede medir con mayor precisión el impacto real.

Este fenómeno también es observado en otras instituciones, donde incluso se reconoce que durante el invierno cae la participación de quienes no aprovecharon el club en verano. “En invierno baja el número de socios que no usaron el club en la temporada”, señaló Laciar.

Aun así, la mayoría de los socios suele regularizar su situación: pagan lo adeudado o acceden a planes de pago para continuar dentro de la institución. Aun así, la mayoría de los socios suele regularizar su situación: pagan lo adeudado o acceden a planes de pago para continuar dentro de la institución.

Cupos completos y listas de espera

Pese al contexto económico, algunos clubes mantienen una demanda sostenida e incluso restricciones para nuevos ingresos. En el caso del Banco Hispano, Arias destacó que cuentan con lista de espera desde hace tiempo y que el cupo está completo. “No hacemos más socios porque no podemos sobrepoblar el club”, explicó. Actualmente, la institución ronda los 5.000 socios, distribuidos en aproximadamente 1.300 grupos familiares.

Una dinámica similar se observa en el Centro Valenciano, donde las inscripciones estuvieron cerradas y solo se habilitan nuevos ingresos a medida que se producen bajas. “Se da de baja un grupo familiar y se abre ese cupo”, detalló Solíveres.

Cuánto cuesta ser socio hoy

Los costos varían según la institución, pero marcan el esfuerzo económico que implica sostener la vida de club. En algunos casos, la inscripción para un grupo familiar puede alcanzar los 6 millones de pesos, con cuotas mensuales cercanas a los $20.600 por persona. En otros, el ingreso ronda los 2 millones de pesos, con cuotas de aproximadamente $12.000.

También hay clubes con valores intermedios: inscripciones cercanas a los 5 millones de pesos y cuotas de $60.000 para grupos familiares, mientras que los socios individuales abonan alrededor de $35.000.

Aun así, varios dirigentes coincidieron en que, más allá del costo de ingreso, el mantenimiento mensual no es percibido como elevado por quienes utilizan el club con frecuencia.

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