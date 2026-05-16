El impacto económico de las figuritas del Mundial en San Juan: cuántos sobres se venden por día y hasta cuándo durará "la fiebre" por llenar el álbum

La fiebre por las figuritas del Mundial 2026 ya se siente con fuerza en San Juan . Kioscos del microcentro venden hasta 500 sobres por día, con precios que oscilan entre los $2.000 y $3.000, mientras que comerciantes y referentes del sector aseguran que el fenómeno no solo dinamiza sus ventas, sino que también genera un movimiento económico adicional en otros rubros, en un contexto de consumo retraído.

Pasión mundialista La fiebre de las figuritas tiene su templo en San Juan: el kiosco donde todos buscan a Messi

Videonota El fervor del sanjuanino fanático de los álbumes de mundiales que consiguió todas las figuritas de Norteamérica 2026 ¡en cinco días!

De acuerdo al relevamiento realizado por Tiempo de San Juan, los kioscos del centro atraviesan jornadas de alta demanda, con clientes que incluso hacen fila para conseguir sobres. “Hay días que nos quedamos cortos”, reconocieron desde distintos puntos de venta, donde la reposición de stock se volvió una tarea diaria.

El dato más llamativo es el volumen de demanda. Algunos locales alcanzan ventas de hasta 500 sobres diarios, una cifra que contrasta con la caída general del consumo que afecta a otros productos tradicionales del rubro. El dato más llamativo es el volumen de demanda. Algunos locales alcanzan ventas de hasta 500 sobres diarios, una cifra que contrasta con la caída general del consumo que afecta a otros productos tradicionales del rubro.

En paralelo, la venta de álbumes se mantiene más moderada. Esto se debe, en parte, a que muchos fanáticos prefieren esperar las ediciones de tapa dura o a que los propios comercios aguardan una mayor disponibilidad de stock antes de ofrecerlos de forma masiva.

Un alivio para los kioscos

El presidente de la Asociación de Kiosqueros de San Juan, Claudio Rimza, confirmó que el fenómeno representa un impulso clave para el sector. “Las figuritas suman mucho para las ventas. A algunos kiosqueros nos va bien gracias a las figuritas”, señaló. En promedio, explicó, los comercios venden entre 75 y 100 sobres por día, aunque en zonas de mayor circulación ese número puede multiplicarse.

image El kiosco de "Pochy", uno de los templos de las figuritas en San Juan.

Además, destacó el efecto derrame en otros productos: “El que compra figuritas, compra unas galletas o una gaseosa”. Este comportamiento de consumo complementario resulta fundamental en un contexto donde las ventas habituales vienen golpeadas.

Rimza también remarcó que el impacto fue, en cierta medida, inesperado: “Nos sorprendió para bien”. Y proyectó que la tendencia podría sostenerse: “Seguramente la fiebre sigue hasta el Mundial. Mientras gane Argentina, continuarán comprando”.

Cuánto cuesta completar el álbum

Uno de los aspectos que más llama la atención es el costo total de completar la colección. Según explicó el presidente de Comerciantes Unidos de San Juan, Marcelo Quiroga, llenar el álbum puede demandar una inversión cercana a los $300.000.

El cálculo incluye la compra de sobres -cada uno con siete figuritas- y contempla la aparición de repetidas, un factor inevitable que obliga a adquirir más paquetes o recurrir al intercambio. El cálculo incluye la compra de sobres -cada uno con siete figuritas- y contempla la aparición de repetidas, un factor inevitable que obliga a adquirir más paquetes o recurrir al intercambio.

Además, el álbum inicial puede conseguirse desde unos $15.000, dependiendo de la edición, lo que eleva aún más el gasto total para quienes buscan completarlo en el menor tiempo posible.

Un fenómeno que reactiva rubros en retroceso

Quiroga subrayó que el furor por las figuritas también beneficia a sectores que venían en declive, como los kioscos de revistas. “El tema de la fiebre del Mundial empieza a activar algunos rubros. Los kioscos de revistas, que han ido desapareciendo, encuentran en esto una oportunidad”, explicó.

En ese sentido, remarcó que estos comercios han tenido que reinventarse en los últimos años, incorporando productos como juguetes o accesorios ante la caída en la venta de diarios y revistas en formato papel.

image Una larga fila en General Acha y Rivadavia.

La llegada de las figuritas, entonces, no solo incrementa las ventas directas, sino que también genera mayor circulación de clientes en locales que habían perdido frecuencia.

Intercambio, familias y consumo emocional

Más allá de los números, el fenómeno tiene un fuerte componente social. En distintos puntos de la provincia se repiten escenas de familias completas participando del ritual de abrir sobres, clasificar figuritas e intercambiar repetidas.

Los chicos suelen ser los principales impulsores de la compra, pero el interés atraviesa todas las edades. “Muchos padres invierten para llenar el álbum, incluso algunos lo hacen por ellos mismos”, comentó Quiroga.

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Este comportamiento también explica por qué el gasto puede escalar rápidamente: la compra no responde solo a una necesidad, sino a un componente emocional ligado al Mundial y a la experiencia compartida.

Hasta cuándo durará la “fiebre”

Las proyecciones del sector coinciden en que el fenómeno tendrá, al menos, dos etapas. La primera, marcada por la novedad y el lanzamiento, que es la que actualmente impulsa las ventas más altas.

La segunda estará vinculada directamente al desempeño de la Selección argentina en el Mundial 2026, indicó Rimza. Si el equipo logra avanzar en el torneo, la demanda podría sostenerse o incluso intensificarse, expresó.