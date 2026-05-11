Salieron las figuritas de los famosos sanjuaninos: quiénes aparecen

El boom por las figuritas del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tuvo en San Juan una versión completamente inesperada. Durante los últimos días comenzaron a circular en redes sociales imágenes de un supuesto álbum mundialista, aunque en lugar de Lionel Messi, Kylian Mbappé o Cristiano Ronaldo, las caras que aparecían eran las de personajes reconocidos de la provincia.

Pasión mundialista La fiebre de las figuritas tiene su templo en San Juan: el kiosco donde todos buscan a Messi

Videonota El fervor del sanjuanino fanático de los álbumes de mundiales que consiguió todas las figuritas de Norteamérica 2026 ¡en cinco días!

La sátira rápidamente se volvió viral. En las publicaciones podían verse las “figuritas” de personajes populares como el Payito, los cantantes de cuarteto Roberto “El Yeyo” Sosa y Hugo Flores, la abogada María Filomena Noriega y también influencers sanjuaninos como el “Niño Marta” y Mauricio “El Yarco” Nozica, todos luciendo la camiseta de la Selección argentina.

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“Compré las figuritas del Mundial y parece que son las del Mundial de San Juan jajajajajaja”, escribieron en una de las publicaciones que más repercusión tuvo entre los usuarios.

Las imágenes despertaron una catarata de comentarios y bromas. “El Gordo Barassi al arco”, escribió un usuario, mientras que otro lanzó: “De esas les voy a regalar”, siguiendo el tono humorístico que dominó las publicaciones.