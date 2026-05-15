El sector gastronómico de San Juan busca repuntar sus ventas con la "euforia mundialista"

El sector gastronómico de San Juan se prepara para aprovechar el Mundial y repuntar sus ventas. Es que la gente suele reunirse en bares y restaurantes para ver los partidos de la Selección nacional, lo que puede motorizar las ventas del rubro. Hay buenas expectativas en un escenario económico difícil por el declive del consumo.

Analía Tello, integrante de la comisión directiva de la Asociación Hotelera Gastronómica local, describió un panorama "complejo". Informó que las ventas han sufrido una caída del 50% en abril de este año respecto al mismo mes del 2025 , cifra que se suma a una tendencia negativa previa de entre el 30% y 40% correspondiente a años anteriores. “Esta situación se agrava por el aumento constante de los alquileres y servicios”, indicó a Tiempo de San Juan.

Por este motivo, ven en el clima mundialista una buena oportunidad para alentar la demanda y, por lo tanto, tener un respiro en un contexto económico complicado. "Estamos con una buena mirada de cara al Mundial. Esperamos que así sea porque la verdad es que la situación viene compleja. Si caminás por el centro a la mañana, te das cuenta de que el movimiento de público es bastante discontinuo y eso hace que no tengamos una venta tan propicia", dijo.

"Hay algunas cafeterías que ya se han preparado en sus espacios, porque justo tenemos algunos horarios lindos para la venta; sobre todo para cuando la gente sale del comercio y va a ver el partido", continuó.

De esta manera, la referente del sector gastronómico mencionó que varias cafeterías y negocios se están preparando con espacios especiales y promociones, como pizzas y empanadas por la noche, para atraer a la gente que sale de trabajar o que desea ver los partidos.