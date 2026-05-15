viernes 15 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Expectativas

El sector gastronómico de San Juan busca repuntar sus ventas con la "euforia mundialista"

Desde el rubro aseguraron que los horarios de los partidos son ideales para que la gente salga de su trabajo y vaya a bares o restaurantes a ver los encuentros deportivos de la Seleccción nacional en el Mundial de Fútbol 2026. De este modo, quieren motrizar la demanda, que viene con una baja interanual del 50%.

Por Redacción Tiempo de San Juan
bares

El sector gastronómico de San Juan se prepara para aprovechar el Mundial y repuntar sus ventas. Es que la gente suele reunirse en bares y restaurantes para ver los partidos de la Selección nacional, lo que puede motorizar las ventas del rubro. Hay buenas expectativas en un escenario económico difícil por el declive del consumo.

Lee además
diputados de san juan y mendoza se unieron para impulsar una ley clave para el mosto
Iniciativa

Diputados de San Juan y Mendoza se unieron para impulsar una ley clave para el mosto
beltran briones recomendo vivir en san juan: muy redituable
En las redes

Beltrán Briones recomendó vivir en San Juan: "Muy redituable"

Analía Tello, integrante de la comisión directiva de la Asociación Hotelera Gastronómica local, describió un panorama "complejo". Informó que las ventas han sufrido una caída del 50% en abril de este año respecto al mismo mes del 2025, cifra que se suma a una tendencia negativa previa de entre el 30% y 40% correspondiente a años anteriores. “Esta situación se agrava por el aumento constante de los alquileres y servicios”, indicó a Tiempo de San Juan.

Por este motivo, ven en el clima mundialista una buena oportunidad para alentar la demanda y, por lo tanto, tener un respiro en un contexto económico complicado. "Estamos con una buena mirada de cara al Mundial. Esperamos que así sea porque la verdad es que la situación viene compleja. Si caminás por el centro a la mañana, te das cuenta de que el movimiento de público es bastante discontinuo y eso hace que no tengamos una venta tan propicia", dijo.

"Hay algunas cafeterías que ya se han preparado en sus espacios, porque justo tenemos algunos horarios lindos para la venta; sobre todo para cuando la gente sale del comercio y va a ver el partido", continuó.

De esta manera, la referente del sector gastronómico mencionó que varias cafeterías y negocios se están preparando con espacios especiales y promociones, como pizzas y empanadas por la noche, para atraer a la gente que sale de trabajar o que desea ver los partidos.

Temas
Seguí leyendo

Dolor por la muerte de la esposa de un dirigente político de San Juan: el emotivo posteo que le dedicó

San Juan salió al cruce de La Rioja y ratificó su soberanía sobre Lunahuasi: "Defendemos nuestro territorio con la ley en la mano"

Más de 400 docentes cobrarán este sábado en San Juan

La Rioja redobla la apuesta y exige a San Juan un "área común" para la explotación minera

Se viene un sábado súper invernal: ¿puede nevar en San Juan?

¿Tenés conflictos laborales en San Juan?: mirá cómo acceder a asistencia legal gratuita

Ajuste nacional en rutas: la obra de Ruta 40 Sur en San Juan pierde más de $2.000.000.000

Condenan al tercer implicado en el escaneo ilegal de iris en San Juan: es de Buenos Aires y recibió una pena efectiva

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
diputados de san juan y mendoza se unieron para impulsar una ley clave para el mosto
Iniciativa

Diputados de San Juan y Mendoza se unieron para impulsar una ley clave para el mosto

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El cirujano en la mira Leonardo Santiago Furlotti Barassi
Tribunales

El cirujano investigado por pedir dinero para una operación fue declarado culpable por un solo delito y recibió un mes de pena

Denuncian al hijo de un empresario sanjuanino por estafar con falsas inversiones: se habría quedado con miles de dólares
San Juan

Denuncian al hijo de un empresario sanjuanino por estafar con falsas inversiones: se habría quedado con miles de dólares

Imagen ilustrativa
Abuso contra menores

Acusan a un hombre de violar a su hijastra y embarazarla: la menor tuvo al bebé y lo entregó en adopción

Dolor por la muerte de la esposa de un dirigente político de San Juan: el emotivo posteo que le dedicó
Consternación

Dolor por la muerte de la esposa de un dirigente político de San Juan: el emotivo posteo que le dedicó

Se viene un sábado muy frío en San Juan, con cielo nublado, lloviznas y algunas nevadas en zonas altas del Sur.
Pronóstico helado

Se viene un sábado súper invernal: ¿puede nevar en San Juan?

Te Puede Interesar

El sector gastronómico de San Juan busca repuntar sus ventas con la euforia mundialista
Expectativas

El sector gastronómico de San Juan busca repuntar sus ventas con la "euforia mundialista"

Por Redacción Tiempo de San Juan
El padre del nene se encuentra detenido, con prisión preventiva, desde principio de mes.
Menores en riesgo

El niño intoxicado con cocaína habló en Cámara Gesell y sólo recordó que se golpeó

El rey sin sueldo, el blooper de un funcionario nacional, esas raras imágenes de IA y el recorrido for export de un intendente
La yapa

El rey sin sueldo, el blooper de un funcionario nacional, esas raras imágenes de IA y el recorrido "for export" de un intendente

Imagen ilustrativa
Golpe en un loteo

Ladrones entraron a una obra en Ullum y no dejaron ni las cucharas de albañil

Cerraron el Paso Cristo Redentor por temporal con nieve: 700 camiones varados
Mendoza

Cerraron el Paso Cristo Redentor por temporal con nieve: 700 camiones varados