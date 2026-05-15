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Educación

Más de 400 docentes cobrarán este sábado en San Juan

El pago correspondiente a la convocatoria 2026 se acreditará este sábado 16 de mayo. El proceso redujo considerablemente los tiempos administrativos respecto de gestiones anteriores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda informan que este sábado 16 de mayo estará acreditado en cajeros automáticos el pago correspondiente a Ingreso a la Docencia y Traslados 2026. La acreditación alcanza a más de 400 docentes de la provincia que ingresaron a la docencia en la convocatoria realizada en febrero de este año.

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Ya desde el año pasado, uno de los aspectos destacados del proceso ha sido la considerable reducción en los tiempos administrativos para efectivizar el pago.

La medida forma parte del trabajo de reorganización y agilización administrativa impulsada por la ministra de Educación, Silvia Fuentes, con el objetivo de acelerar los circuitos vinculados a designaciones y liquidaciones y de esa manera dar una respuesta más rápida a los docentes que inician funciones o acceden a traslados.

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