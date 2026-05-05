Educación brindó información clave para docentes sanjuaninos sobre el nuevo carnet digital

Las respuestas a la dudas frecuentes sobre el nuevo carnet docente digital en San Juan.

El Ministerio de Educación de la provincia lanzó recientemente el carnet docente digital, que llegó para reemplazar al formato físico tradicional y que permite acceder de manera inmediata, segura y auditada a la información profesional. En esta etapa está destinado a docentes de nivel secundario y hasta tanto se completen los ajustes propios del nuevo sistema, durante un tiempo convivirán los carnets digital y físico.

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Es una credencial digital que reemplaza al carnet físico tradicional. Permite a cada docente acceder desde un dispositivo a su información profesional: puntaje actualizado, materias registradas y el detalle de cómo se construye ese puntaje.

-¿Cómo se implementa?

Se integra a la plataforma CiDi (Ciudadano Digital), donde el docente ingresa con su usuario personal. La validación se realiza mediante sistemas digitales (tokens), lo que garantiza que el carnet sea seguro, auténtico y con validez oficial.

-¿Qué cambia en la rutina del docente?

Ya no necesita llevar carnet físico.

Puede consultar su puntaje en tiempo real, desde cualquier lugar.

Ve exactamente qué le suma puntos y qué no (con topes incluidos).

Tiene más control sobre su carrera y puede planificar mejor cómo mejorar su puntaje.

Reduce trámites presenciales y tiempos de espera.

-¿A quiénes beneficia?

Docentes: más claridad, autonomía y rapidez en trámites.

Equipos directivos: validación más ágil y segura en actos públicos.

Sistema educativo: menos errores, más orden y mejor información.

Estado: reducción de costos y mejor gestión de datos.

-¿Qué problema viene a resolver?

El desorden o desconocimiento sobre cómo se calcula el puntaje.

La dependencia de lo impreso.

Los tiempos lentos en actos de suplencias y toma de cargos.

Ahora todo está centralizado, visible y actualizado.

-¿Qué política forma parte?

Es parte del proceso de modernización del Estado y transformación digital educativa en San Juan. Apunta a un sistema más transparente, eficiente y centrado en el usuario (el docente).

-¿Con quién se trabaja?

La implementación es articulada entre Ministerio de Educación,Junta de Clasificación Rama Media, Área de Sistemas y Secretaría de Modernización.

-¿Qué ventajas concretas tiene?

Información en tiempo real.

Mayor transparencia en el puntaje.

Validación digital segura.

Menos trámites presenciales.

Ahorro de costos (sin plástico ni papel).

Mejores datos para planificar políticas educativas.

-¿Por qué es importante?

Porque ordena el sistema, le da herramientas reales al docente y pone nuevamente a San Juan un paso adelante en gestión educativa digital.