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Modernización

Educación lanzó el Carnet Digital Docente: qué información contiene y desde cuándo estará vigente

El Gobierno presentó el nuevo Carnet Docente Digital, una herramienta que centraliza puntajes y trámites en tiempo real para agilizar la toma de cargos y profundizar la modernización del sistema educativo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
docentes

El Ministerio de Educación avanza con su plan de modernización y eliminación del papel en los trámites burocráticos. Por este motivo ya lanzó el Carnet Docente Digital, que contiene toda la información que requieren los educadores para llevar a cabo distintas diligencias, como por ejemplo la toma de cargos. La documentación presentará puntaje actualizado, materias registradas y el detalle de cómo se construye ese puntaje.

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La ministra de Educación, Silvia Fuentes, contó a Tiempo de San Juan que el objetivo es acelerar las diferentes gestiones realizadas por los educadores y avanzar en la digitalización del sector. Contó que el Carnet Docente ya se encuentra habilitado en el CiDi, aunque solo para aquellos de rama media y técnica.

A través de esta nueva implementación, podrán consultar su puntaje en tiempo real desde cualquier lugar, ver exactamente qué les suma puntos y qué no, tener más control sobre su carrera y poder planificar cómo mejorar su puntaje. En definitiva, reduce trámites presenciales y tiempos de espera. Es necesario explicar que para que un docente pueda ejercer su profesión debe acercarse hasta una escuela que postula llamados y, de acuerdo al puntaje más alto, se otorga el puesto. Todos esos datos que hoy se detallan en una credencial física, ahora están publicados de forma digital.

La funcionaria expresó que el carnet digital viene a prevenir el desorden o desconocimiento sobre cómo se calcula el puntaje, la dependencia de lo impreso y los tiempos lentos en actos de suplencias y toma de cargos. Esto beneficiará directamente a docentes de rama media y técnica en esta primera etapa, a equipos directivos que podrán realizar una validación más ágil y segura en actos públicos, al sistema educativo porque evita errores, es más ordenado y brinda mejor información, y al Estado, ya que ayuda a reducir costos y mejora la gestión de datos.

Cabe destacar que por un tiempo el carnet digital convivirá con el carnet físico tradicional para realizar los ajustes necesarios. Fuentes afirmó que ya se encuentra vigente y, si un docente se presenta a un llamado con el carnet digital, deben aceptarlo. De este modo, el Gobierno dio un paso clave en su proyecto de modernización y transformación en el ámbito educativo.

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