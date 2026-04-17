¿El veranito da un respiro?: Cómo estará el tiempo en San Juan este sábado

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Pero este fin de semana el clima le hará un guiño a la provincia, con tempraturas que no superarán los 27 grados.

Este sábado el cielo estará mayormente nublado, y no hay pronósticos de lluvias.

El viento soplará suave durante todo el día, desde el sur en la mañana y en la noche, y desde el oeste en horas de la tarde, cuando la temperatura alcanzará su máximo.