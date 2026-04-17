sábado 18 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pronóstico

¿El veranito da un respiro?: Cómo estará el tiempo en San Juan este sábado

Tras días de calor, el fin de semana comienza con un clima muy agradable.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

San Juan experimentó en los últimos días temperaturas impropias para mediados de abril.

Lee además
brindis bajo las estrellas: llega san juan en tu copa con una edicion especial dedicada al malbec
Agenda

Brindis bajo las estrellas: llega "San Juan en tu copa" con una edición especial dedicada al malbec
Imagen ilustrativa.
Oportunidad

Desembarco de La Anónima en San Juan: el Gobierno busca abrir mercados en el sur y que en las góndolas haya productos locales

Pero este fin de semana el clima le hará un guiño a la provincia, con tempraturas que no superarán los 27 grados.

Este sábado el cielo estará mayormente nublado, y no hay pronósticos de lluvias.

El viento soplará suave durante todo el día, desde el sur en la mañana y en la noche, y desde el oeste en horas de la tarde, cuando la temperatura alcanzará su máximo.

Temas
Seguí leyendo

Sindicato de Viales repudió el decreto que cede a San Juan y 8 provincias el mantenimiento de las Rutas Nacionales

Ley de Proveedores Mineros: el orreguismo y el bloquismo mueven fichas para unificar proyectos

La carne de burro no es transparente, ni tampoco un buen negocio: por qué le bajaron el pulgar en San Juan

San Juan será sede de las 4° Jornadas Provinciales de Educación Artística con actividades durante todo un día

Tras comprar un supermercado con sede en San Juan, La Anónima rompió el mercado en un país sudamericano

Orrego participó del homenaje por el aniversario del Holocausto y el Levantamiento del Gueto de Varsovia

Máxima preocupación: el Monumental, con un campo golpeado para el duelo más esperado

La otra consecuencia de los mensajes intimidatorios en San Juan: escuelas sin alumnos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
dolor por la muerte de un comisario sanjuanino a los 49 anos
Deceso

Dolor por la muerte de un comisario sanjuanino a los 49 años

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Movimiento en Iglesia: pese al bloqueo en La Rioja, Vicuña mantiene la operatividad y traslada personal por una traza alternativa en San Juan.
Tras el fallo judicial riojano

La minera Vicuña esquiva el bloqueo de La Rioja y ya usa un camino por San Juan

Un fuerte sismo se registró durante la madrugada del viernes en San Juan.
Noche movida

Un fuerte sismo se registró en San Juan durante la madrugada de este viernes

Ladrones con sed de delinquir en Rawson: se robaron una moto y por el camino asaltaron a una policía
Trabajo policial

Ladrones con sed de delinquir en Rawson: se robaron una moto y por el camino asaltaron a una policía

Personal policial controla el ingreso de más de 10 escuelas de la provincia en las que se detectaron mensajes intimidatorios.
En alerta

Los mensajes intimidatorios aparecieron en más de 10 escuelas de San Juan: cómo es el operativo policial que se implementa

Imagen ilustrativa
Despecho y fraude

Una mujer de Capital denunció a su ex por estafarla con compras por $2.000.000 con una extensión de su tarjeta

Te Puede Interesar

Educación lanzó el Carnet Digital Docente: qué información contiene y desde cuándo estará vigente
Modernización

Educación lanzó el Carnet Digital Docente: qué información contiene y desde cuándo estará vigente

Por Redacción Tiempo de San Juan
Volvió la Viuda Negra: a un año de su condena, la acusan de estafar a un hombre de Rawson y sacarle $1.500.000
Otra vez en la mira

Volvió la "Viuda Negra": a un año de su condena, la acusan de estafar a un hombre de Rawson y sacarle $1.500.000

Murió un motociclista tras protagonizar un violento choque en Rawson
Tragedia

Murió un motociclista tras protagonizar un violento choque en Rawson

Imagen ilustrativa.
Oportunidad

Desembarco de La Anónima en San Juan: el Gobierno busca abrir mercados en el sur y que en las góndolas haya productos locales

¿El veranito da un respiro?: Cómo estará el tiempo en San Juan este sábado
Pronóstico

¿El veranito da un respiro?: Cómo estará el tiempo en San Juan este sábado