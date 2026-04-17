¿El veranito da un respiro?: Cómo estará el tiempo en San Juan este sábado

San Juan experimentó en los últimos días temperaturas impropias para mediados de abril.
sábado 18 de abril 2026
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Tras días de calor, el fin de semana comienza con un clima muy agradable.
San Juan experimentó en los últimos días temperaturas impropias para mediados de abril.
Pero este fin de semana el clima le hará un guiño a la provincia, con tempraturas que no superarán los 27 grados.
Este sábado el cielo estará mayormente nublado, y no hay pronósticos de lluvias.
El viento soplará suave durante todo el día, desde el sur en la mañana y en la noche, y desde el oeste en horas de la tarde, cuando la temperatura alcanzará su máximo.