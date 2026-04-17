Brindis bajo las estrellas: llega "San Juan en tu copa" con una edición especial dedicada al malbec

La agenda cultural de la provincia suma una cita imperdible para este fin de semana en un escenario inmejorable. Bajo el nombre de "San Juan en tu copa", se llevará a cabo una nueva edición de este encuentro que busca acercar lo mejor de la producción vitivinícola local a la comunidad. En esta oportunidad, el gran protagonista de la noche será el Malbec, el varietal insignia que sigue posicionando a los valles sanjuaninos en los mercados más exigentes del mundo.

La cita está programada para este sábado 18 de abril, desde las 19 hasta la medianoche, en los jardines del Chalet Cantoni Casa Cultural, ubicado sobre la Avenida Libertador General San Martín 3339 (Oeste). El evento propone una experiencia integral que combina la identidad productiva de la provincia con el esparcimiento al aire libre, aprovechando el marco patrimonial de la histórica casona de Rivadavia.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una amplia degustación de vinos provenientes de distintos puntos de la provincia. Además de la posibilidad de alquilar copas y comprar vino en el lugar, la organización ha previsto la realización de catas dirigidas de forma totalmente gratuita. Estas sesiones estarán a cargo de especialistas, aunque se advirtió que los cupos son limitados, por lo que se recomienda a los interesados asistir con puntualidad para asegurar su lugar.

La propuesta se completa con una variada oferta gastronómica pensada para maridar con las etiquetas locales, todo ambientado con música en vivo y la participación de un DJ que pondrá ritmo a la noche. Al ser un evento de entrada libre y gratuita, se espera una gran concurrencia de público dispuesto a celebrar la cultura vitivinícola. La iniciativa cuenta con el respaldo de instituciones clave del sector, como la Cámara Vitivinícola, AEVA, la Cámara de Bodegueros y la Asociación Sanjuanina de Sommeliers, en una acción conjunta entre el Gobierno de San Juan y la Municipalidad de Rivadavia.