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Tiempo para Ver

10 películas imperdibles de los últimos 35 años que tenés que ver (Parte 2)

Entre clásicos, historias incómodas y relatos para pensar, esta segunda parte confirma que el buen cine no pasa de moda.

Por Daiana Kaziura
Para elegir: 10 películas de los últimos tiempos que hay que ver al menos una vez en la vida (Parte 2). (Imagen generada con IA)

Para elegir: 10 películas de los últimos tiempos que hay que ver al menos una vez en la vida (Parte 2). (Imagen generada con IA)

Esta es la segunda parte de la selección que invita a descubrir o volver a ver películas imperdibles de los últimos 35 años. Con miradas, géneros y experiencias que siguen vigentes. Historias que invitan a reflexionar, entretenerse y volver a conectar con el cine. Si no sabés qué mirar este fin de semana, repasá estos títulos.

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El listado de películas de distintos géneros, años y países

1.El maquinista (2004), de Brad Anderson

Una gran creación de Christian Bale para la que adelgazó hasta los mismos extremos demenciales de su personaje, quien tiene un grave problema de insomnio durante más de un año, que le provoca alucinaciones. Sus compañeros de trabajo lo rechazan, asqueados por su aspecto físico, pero acaban atacándolo cuando por su culpa uno de ellos pierde un brazo.

Una moza (Aitana Sánchez Gijón) y una prostituta (Jennifer Jason Leigh) lo quieren bien, aunque quizás sólo sean el eco de su falta de sueño con un origen escalofriante, (o tal vez no).

Embed - The machinist - El maquinista (Trailer subtitulado)
  • Género: Suspenso / Misterio
  • Reparto: Christian Bale, Jennifer Jason Leigh, John Sharian, Aitana Sánchez-Gijón y Michael Ironside.
  • Duración: 1:41
  • País: Estados Unidos
  • Dónde verla: Apple TV

2.Good Bye, Lenin! (2003), de Wolfgang Becker

Tras la caída del Muro de Berlín, un joven decide mantener intacta la ilusión comunista para no provocar un infarto a su madre, ferviente defensora del régimen de la RDA.

Esta comedia agridulce mezcla sátira política y melodrama familiar para abordar, con ternura y nostalgia, el trauma colectivo de la reunificación. Se trata de una de las películas más recordades del nuevo cine alemán.

Embed - Good bye Lenin! - trailer subtitulado
  • Género: Comedia / Drama
  • Reparto: Daniel Brühl, Katrin Saß, Florian Lukas, Maria Simon
  • Duración: 2:01
  • País: Alemania
  • Dónde verla: MUBI

3.La forma del agua (2017), de Guillermo del Toro

En plena Guerra Fría, una limpiadora muda se enamora de una criatura anfibia recluida en un laboratorio. Del Toro firma una fábula fantástica repleta de sensibilidad, diseño deslumbrante y súper emotiva.

Ganadora del Oscar a Mejor Película, fue reivindica por el poder del cine como un cuento moderno y rebelde.

Embed - La forma del agua - Trailer subtitulado en español (HD)
  • Género: Fantasía / Romance
  • Reparto: Sally Hawkins, Doug Jones, Michael Shannon, Octavia Spencer
  • Duración: 2:03
  • País: Estados Unidos, México
  • Dónde verla: Disney+

4.El club de la pelea (1999), de David Fincher

Esta obra maestra de la pantalla es tan inquietante como inspiradora y base de películas que formaron parte del futuro.

La historia sigue a un hombre común y corriente que intenta encontrarle sentido a su vida. Todo cambia cuando conoce a Tyler, un vendedor de jabón, con el que arma un peculiar club nocturno al que acuden personas que desean descargar su ira y sus frustraciones haciendo peleas clandestinas. Una historia que funciona como excusa para criticar a la sociedad de consumo y cómo afecta a las personas.

Embed - El Club de la Pelea - Trailer (Subtítulos)
  • Género: Acción / Suspenso
  • Reparto: Edward Norton, Brad Pitt y Helena Bonham Carter
  • Duración: 2:19
  • País: Estados Unidos
  • Dónde verla: Disney+

5.El silencio de los inocentes (1991), de Jonathan Demme

Es uno de los filmes referentes del suspenso de los noventa que ganó el Oscar a Mejor Película y Mejor Guion, entre otros, marcando un ante y un después para las películas de terror y suspenso.

La historia está basada en la novela de culto de Thomas Harris y se centra en la investigación iniciada por una joven agente en entrenamiento del FBI que busca la ayuda y el consejo de un brillante y manipulador asesino, el doctor Hannibal Lecter, para poder capturar a otro asesino llamado James Búfalo.

Embed - El Silencio De Los Inocentes (1991) The Silence of the Lambs - HD Trailer Oficial Subitulado Español
  • Género: Thriller psicológico / Terror
  • Reparto: Anthony Hopkins, Jodie Foster, Scott Glenn, Anthony Heald, Brooke Smith y Kasi Lemmons
  • Duración: 1:58
  • País: Estados Unidos
  • Dónde verla: Amazon Prime Video, Apple TV, MUBI

6.Gladiador (2000), de Ridley Scott

Ganadora de cinco estatuillas en los premios Oscar, la película llevó a lo más alto las historias vinculadas a la vida de los romanos. Se trata de una cinta épica, una superproducción que recrea mediante efectos, aun hoy admirables, la ciudad de Roma.

Se centra en la figura del emperador Marco Aurelio, quien desea transferir el poder a Máximo, uno de los fieles generales de su ejército. Sin embargo, su hijo Cómodo, el heredero, no está dispuesto a aceptar la decisión de su padre y pretende acabar con la vida de Máximo.

Embed - Gladiador - Trailer 1 subtitulado español latino HD 2000
  • Género: Acción / Péplum
  • Reparto: Russell Crowe, Joaquin Phoenix y Connie Nielsen
  • Duración: 2:35
  • País: Estados Unidos
  • Dónde verla: Apple TV

7.Memento (2000), de Christopher Nolan

Leonard es un agente de seguros incapaz de recordar los detalles de su vida inmediatamente anterior, debido a una severa amnesia. Para ello, necesita anotar y fotografiar constantemente lo que hace. Todo siguiendo su objetivo: vengar la muerte de su esposa.

En un movimiento maestro, Nolan combina la fotografía a color y en blanco y negro para diferenciar las líneas narrativas que son alternadas constantemente. Esta técnica hace que el espectador tenga que permanecer atento para comprender cada suceso.

Embed - Memento-Trailer (Español Subtitulado)
  • Género: Thriller psicológico
  • Reparto: Guy Pearce, Carrie-Anne Moss y Joe Pantoliano
  • Duración: 1:53
  • País: Estados Unidos
  • Dónde verla: Apple TV

8.Argentina, 1985 (2022), de Santiago Mitre

Basada en hechos reales, reconstruye uno de los momentos más trascendentales de la historia reciente argentina: el Juicio a las Juntas militares. Con un pulso narrativo sostenido y sin necesidad de mostrar explícitamente escenas de los terribles y fatales crímenes perpetrados en el país, el film se apoya en el desarrollo del proceso judicial para construir tensión y referirse a ellos, sin perder de vista el trasfondo político y social.

Las interpretaciones de Ricardo Darín y Peter Lanzani aportan cercanía a la historia que combina dramatismo y humanidad, y que resignifica el valor de la memoria y la justicia.

Embed - Argentina, 1985 - Tráiler Oficial | Prime Video España
  • Género: Drama, histórico
  • Reparto: Ricardo Darín, Peter Lanzani
  • Duración: 2:20
  • País: Argentina
  • Dónde verla: Amazon Prime Video

9.El padre (2020), de Florian Zeller

Se trata de un drama sutil que muestra la relación entre un hombre que sufre de alzheimer y su hija que intenta ayudarlo por todos los medios posibles.

Su verdadero impacto, más allá de la emotiva relación que los une, es que la historia juega con lo que cada uno de ellos dos ven. De ese modo, la narración intenta transmitir cómo vive una persona que sufre esta enfermedad, que lleva a dudar incluso de los seres más queridos y del tejido de la propia realidad, poniendo en relieve lo poderosa que puede llegar a ser la mente humana.

Embed - El Padre (The Father) - Trailer Oficial - Subtitulado
  • Género: Drama / Suspenso
  • Reparto: Anthony Hopkins y Olivia Colman
  • Duración: 1:37
  • País: Estados Unidos
  • Dónde verla: Apple TV

10.La langosta (2015), de Yorgos Lanthimos

Plantea una de las premisas más particulares en el cine de los últimos años. En un mundo distópico los solteros son arrestados y llevados a un lugar en el que cuentan con 45 días para encontrar pareja. De lo contrario, serán transformados en el animal de su preferencia.

La historia se centra en David, quien se enfrenta a esta temible situación y hace todo lo posible para salvar su vida humana. Se trata, en realidad, de una de las pioneras en cuento a reflexiones sobre las exigencias sociales del mundo actual, al tiempo que es una defensa a la libertad individual.

Embed - Trailer de Langosta (The Lobster) subtitulado en español (HD)
  • Género: Romance / Ciencia ficción
  • Reparto: Colin Farrell y Rachel Weisz
  • Duración: 1:58
  • País: Irlanda, Reino Unido, Grecia, Francia
  • Dónde verla: Apple TV

EXTRAS (Pero no menos importantes)

-La vida de los otros (2006), de Florian Henckel von Donnersmarck

Bajo la opresiva vigilancia de la Stasi en la Alemania del Este (que funciona como una especie de “Gran Hermano”), un agente del gobierno empieza a cuestionar su labor al espiar a una pareja de artistas.

Ganadora del Oscar a Mejor Película Internacional, esta ópera prima combina tensión política y drama íntimo en una historia sobre conciencia y redención.

Embed - La vida de los otros - Trailer subtitulado al espanol
  • Género: Suspenso / Bélico
  • Reparto: Ulrich Mühe, Martina Gedeck, Sebastian Koch
  • Duración: 2:17
  • País: Alemania
  • Dónde verla: MUBI y Apple TV

-La isla siniestra (2010), de Martin Scorsese

Es un thriller psicológico que se apoya en la incertidumbre y la percepción para construir una historia inquietante e impecable. La investigación sobre la desaparición de una paciente en un hospital psiquiátrico deriva en un entramado de sospechas donde la realidad se vuelve cada vez más difusa.

Con Leonardo DiCaprio como eje, la película sostiene una atmósfera opresiva y un ritmo que dosifica la información hasta desembocar en un giro final que resignifica todo lo visto. Imposible adivinar qué sucede en realidad.

Embed - La Isla Siniestra (Shutter Island) | Trailer subtitulado en español
  • Género: Thriller psicológico / Suspenso
  • Reparto: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley
  • Duración: 2:18
  • País: Estados Unidos
  • Dónde verla: Netflix / Apple TV
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