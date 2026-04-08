Netflix: cuáles son las 19 películas y las series argentinas que se estrenarán en 2026 y 2027

La plataforma Netflix redobla su apuesta por la producción nacional con un ambicioso plan de estrenos: serán 19 títulos argentinos —entre series y películas— que verán la luz entre 2026 y 2027.
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La plataforma reafirma el crecimiento del sello “Hecho en Argentina” dentro del catálogo global, con propuestas que abarcan ficción, comedia, biopic y documental
La plataforma Netflix redobla su apuesta por la producción nacional con un ambicioso plan de estrenos: serán 19 títulos argentinos —entre series y películas— que verán la luz entre 2026 y 2027.
El anuncio, que le confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas, reafirma el crecimiento del sello “Hecho en Argentina” dentro del catálogo global, con propuestas que abarcan ficción, comedia, biopic y documental, además de la participación de reconocidas figuras del cine y la televisión.
Cabe destacar que, pese a la expectativa, la segunda temporada de El Eternauta aún no tiene fecha confirmada, aunque se encuentra en una etapa avanzada de preproducción.
Entre los estrenos más cercanos, se destacan:
El 2027 también llegará cargado de producciones:
El paquete de estrenos refleja el crecimiento sostenido de la industria audiovisual argentina dentro del streaming global. Con figuras consagradas, nuevas historias y diversidad de géneros, Netflix apuesta a consolidar al país como un polo clave de producción en América Latina.
Con esta batería de lanzamientos, los próximos dos años prometen una fuerte presencia de contenidos argentinos en la plataforma, con historias que buscarán conquistar tanto al público local como internacional.
FUENTE: Agencia NA