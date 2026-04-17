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Expectativa

Habrá o no película de Los Simuladores: Federico D'Elía dio la respuesta oficial

El actor no tardó en responder cuando le preguntaron por el esperado film durante una charla en el programa de Mario Pergolini.

Por Agencia NA
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Después de años de expectativa sobre el regreso de "Los Simuladores", la exitosa serie de Telefe, finalmente el proyecto no se llevó a cabo por problemas de financiamiento. Aunque algunos fanáticos insisten en que la película se hará eventualmente, el actor Federico D‘Elía terminó por derribar cualquier tipo de posibilidad.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la revelación se dio en diálogo con Mario Pergolini, para Otro día perdido (El Trece); cuando el protagonista de Los Simuladores se mostró pesimista sobre cualquier tipo de vuelta.

Aunque se refirió con nostalgia sobre el proyecto amado por los argentinos, sostuvo que le parece inviable que los cuatro actores vuelvan a ponerse en la piel de los investigadores.

"No somos un grupo fácil”, lamentó el actor.

“La película iba a salir, estaba todo para que salga. Pero pasó la vida misma...”, confesó.

Si bien no dio más detalles sobre el porqué no se llevó a cabo, estaría vinculado con la apretada agenda de los cuatro actores y todo lo que conlleva producir un film que carga con una gran expectativa de sus fanáticos.

FUENTE: Agencia NA

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