miércoles 15 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
TV nacional

Una sanjuanina se destacó en "Es mi sueño", el programa de Guido Kaczka

La joven de Rawson se lució con un tema de María Becerra y convenció al jurado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La cantante sanjuanina Gipsy M dio un salto importante en su carrera al presentarse en el programa Es mi sueño, donde logró destacarse y convencer al jurado con su actuación.

Lee además
envidiosa vuelve a netflix: cual es la fecha de estreno de la ultima temporada
Trailer imperdible

'Envidiosa' vuelve a Netflix: cuál es la fecha de estreno de la última temporada
Lucía y Joaquín Galán, integrantes de Pimpinela, vuelven a San Juan con su nuevo show.
Mano a mano con Tiempo de San Juan

Pimpinela y el fuerte cariño de su público: "Sentimos que mantenemos la misma esencia porque, si no, la gente no hubiera respondido así"

Conocida en San Juan por su trayectoria sobre los escenarios y sus participaciones en la Fiesta Nacional del Sol, la joven de Rawson llegó al ciclo televisivo con un recorrido marcado por el esfuerzo. En la previa de su presentación, relató las dificultades que atravesó para viajar a Buenos Aires debido a un inconveniente con una aerolínea. Finalmente, pudo concretar el traslado gracias a la ayuda de un amigo, que la llevó junto a su madre. También valoró el acompañamiento económico de distintas personas que colaboraron para que pudiera concretar esta oportunidad.

“Canto desde muy chica, es algo que me acompaña desde siempre”, contó con emoción antes de subir al escenario. Allí interpretó un tema de María Becerra, donde mostró soltura, presencia y potencia vocal.

Embed - Mi presentación en "Es mi sueño" @eltrece Gracias por hacer mis sueños realidad! #viral #parati #eltrece #sueño #musica
@by.gipsym

Mi presentación en "Es mi sueño" @eltrece Gracias por hacer mis sueños realidad! #viral #parati #eltrece #sueño #musica

sonido original - Gipsy.M

Su paso por el escenario fue bien recibido por el jurado, conformado por Jimena Barón, La Mona Jiménez, Joaquín Levinton y Abel Pintos, quienes le dieron el visto bueno para seguir en el certamen conducido por Guido Kaczka.

Durante la devolución, Barón le sugirió que priorice su estilo propio y evite compararse o copiar a otros artistas, una recomendación que apunta a fortalecer su identidad musical.

Con una combinación de talento, personalidad y una historia que genera empatía, Gipsy M empieza a posicionarse como una de las participantes a tener en cuenta dentro del programa, representando a San Juan en una vidriera nacional.

Temas
Seguí leyendo

El Encargado 4: salió a la luz el tráiler, ¿cuándo se estrena?

Luis Brandoni sufrió una caída en su casa y está internado: cuál es su estado de salud

Antes de llegar a San Juan, Airbag pasó por la Bombonera y recibieron un regalo especial

Día Mundial del Beso: el ranking de los "picos" más recordados de Argentina

Hernán MC: el músico urbano que vuelve a cumplir un sueño en el "Rap de Barrio"

Premios Martín Fierro de Moda: quiénes son los conductores y nominados

Folklore, estreno y un cierre con El Yeyo: todos los detalles de la vuelta de Nano Rodríguez

10 películas imperdibles de los últimos 35 años que tenés que ver (Parte 1)

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
envidiosa vuelve a netflix: cual es la fecha de estreno de la ultima temporada
Trailer imperdible

'Envidiosa' vuelve a Netflix: cuál es la fecha de estreno de la última temporada

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los tramos E y F del Corredor Norte, en Iglesia, son los más cercanos al campamento Batidero, de Vicuña; y se construyen a más de 4.000 metros de altura.
Inesperado

Vicuña sacó a la empresa que hacía el camino a la mina: por qué y qué pasará ahora

Alejandro Jofré durante la audiencia de este martes.
Fraude millonario

Rechazaron la libertad al penitenciario de la estafa de $222.000.000 contra sus compañeros

Una pareja caminaba hacia la parada del colectivo en Rawson para ir a trabajar y fue abordada por motochorros. La mujer sufrió una herida de bala en la espalda.
Inseguridad

Una pareja iba a trabajar y fue abordada por motochorros en Rawson: a la mujer le dispararon en la espalda

Quién es la joven baleada por motochorros en el Barrio Güemes
Rawson

Quién es la joven baleada por motochorros en el Barrio Güemes

Pulseada abierta en la Defensoría Oficial de San Juan: el nombre que pica en punta para cubrir el cargo de Sefair
Lo que se viene

Pulseada abierta en la Defensoría Oficial de San Juan: el nombre que pica en punta para cubrir el cargo de Sefair

Te Puede Interesar

Revientan una cueva narco y descubren una plantación de marihuana en Caucete
Gran despliegue

Revientan una cueva narco y descubren una plantación de marihuana en Caucete

Por Luz Ochoa
De izquierda a derecha: Kevin Orostizaga -principal apuntado por el caso- y Brian Orostizaga, quien está grave.
Conflicto familiar en Rawson

Cuál es el estado de salud del hombre apuñalado por su hermano en Villa San Damián

Un hospital clave para el este sanjuanino ya está en su tramo final
Obras

Un hospital clave para el este sanjuanino ya está en su tramo final

Reanudaron la paritaria docente en San Juan: qué pidieron en la previa
En el Centro Cívico

Reanudaron la paritaria docente en San Juan: qué pidieron en la previa

Alejandro Schiapparelli, el ex jugador que se convirtió en pieza clave y rueda de auxilio de este San Martín
Presente en Concepción

Alejandro Schiapparelli, el ex jugador que se convirtió en pieza clave y rueda de auxilio de este San Martín