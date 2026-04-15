Una sanjuanina se destacó en "Es mi sueño", el programa de Guido Kaczka

La cantante sanjuanina Gipsy M dio un salto importante en su carrera al presentarse en el programa Es mi sueño , donde logró destacarse y convencer al jurado con su actuación.

Mano a mano con Tiempo de San Juan Pimpinela y el fuerte cariño de su público: "Sentimos que mantenemos la misma esencia porque, si no, la gente no hubiera respondido así"

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Conocida en San Juan por su trayectoria sobre los escenarios y sus participaciones en la Fiesta Nacional del Sol, la joven de Rawson llegó al ciclo televisivo con un recorrido marcado por el esfuerzo. En la previa de su presentación, relató las dificultades que atravesó para viajar a Buenos Aires debido a un inconveniente con una aerolínea. Finalmente, pudo concretar el traslado gracias a la ayuda de un amigo, que la llevó junto a su madre. También valoró el acompañamiento económico de distintas personas que colaboraron para que pudiera concretar esta oportunidad.

“Canto desde muy chica, es algo que me acompaña desde siempre”, contó con emoción antes de subir al escenario. Allí interpretó un tema de María Becerra, donde mostró soltura, presencia y potencia vocal.

Su paso por el escenario fue bien recibido por el jurado, conformado por Jimena Barón, La Mona Jiménez, Joaquín Levinton y Abel Pintos, quienes le dieron el visto bueno para seguir en el certamen conducido por Guido Kaczka.

Durante la devolución, Barón le sugirió que priorice su estilo propio y evite compararse o copiar a otros artistas, una recomendación que apunta a fortalecer su identidad musical.

Con una combinación de talento, personalidad y una historia que genera empatía, Gipsy M empieza a posicionarse como una de las participantes a tener en cuenta dentro del programa, representando a San Juan en una vidriera nacional.