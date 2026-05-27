El álbum de fotos de un cantante sanjuanino en los Premios Gardel: "Qué lindo vivir esta locura"

La banda sanjuanina Omega dijo presente una vez en los Premios Gardel y Hugo Flores compartió fotos del momento.

La banda de cuarteto sanjuanina Omega estuvo presente en los Premios Gardel 2026. Hugo y Alejandro Flores participaron una vez más de la gala más importante de la música nacional, y fue Hugo quien compartió un álbum de fotos de la velada, en el que incluyó una postal junto a Milo J, uno de los grandes ganadores de la noche.

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“Noche de gala de los Premios Gardel. Qué lindo poder vivir esta locura”, escribió Hugo en sus redes sociales, donde publicó distintas imágenes para celebrar el momento junto al público que sigue a la banda.

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Previamente, el músico había compartido un video en el que expresó la emoción por la experiencia que estaba a punto de vivir. “Quiero compartir esta alegría con ustedes. Me puse melancólico porque se me vienen miles de imágenes a la mente. Me acuerdo de muchas cosas que hemos tenido que pasar para estar en los premios más importantes de la música argentina”, afirmó.

Además, agregó: “Es un momento muy lindo el que vamos a vivir con el Ale. Son momentos que soñamos toda la vida. Omega sigue creciendo y ustedes son parte. Hemos esperado esto toda la vida, estoy muy feliz. Será una noche inolvidable”.

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No es la primera vez que los hermanos sanjuaninos participan de la celebración que se realiza cada año en Buenos Aires. En la edición 2024 de los Premios Gardel también dijeron presente, luego de recibir una invitación especial por parte de la organización del evento.