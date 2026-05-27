Caso prestamista de Chimbas: ADN complica al detenido, denuncian amenazas y sospechan de un autor intelectual

La causa que investiga el image , ocurrido a fines de marzo de 2026, sumó novedades impactantes. Durante la audiencia celebrada este miércoles, el fiscal Alejandro Mattar, junto a la ayudante fiscal Rosana Riveros y la auxiliar Andrea Faraudo -miembros de la UFI Genérica- , expusieron elementos contundentes para fundamentar la prórroga de la prisión preventiva del único imputado, Raúl Marcelo Alcayaga, defendido por María Filomena Noriega . El planteo fue respaldado por el juez Roberto Montilla , quien ordenó trasladarlo al Servicio Penitenciario Provincial por un plazo de dos meses más .

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La evidencia central que acorrala a Alcayaga surge de los peritajes genéticos. De acuerdo con el registro de las cámaras de seguridad, los investigadores determinaron que, tras agredir a la víctima (de apellido Pérez), el atacante escapó rápidamente hacia un terreno baldío, lugar del que salió vistiendo prendas diferentes. Tras un posterior allanamiento, la Justicia logró secuestrar dicha indumentaria: un buzo, una gorra y un par de guantes. Los resultados del cotejo de ADN fueron concluyentes, arrojando una compatibilidad del 98% en los guantes y un porcentaje igualmente elevado en la gorra.

ufi generica Representantes del MPF. Ayudante fiscal Rosana Riveros, fiscal Alejandro Mattar y auxiliar Andrea Faraudo.

A esta contundente prueba científica se sumó una grave denuncia de la familia del damnificado. Según fuentes judiciales, los allegados de Pérez recibieron un mensaje de texto de carácter extorsivo e intimidante cuyo emisor sería el padre de Alcayaga. En el texto se les exigía dinero bajo el argumento de que "al hijo ya lo tienen adentro", en clara referencia a su detención.

Esta maniobra intimidatoria fue expuesta formalmente por el denunciante al ampliar su declaración ante la fiscalía este martes. Fuentes del caso señalaron las enormes dificultades para concretar las entrevistas con Pérez, debido a que las severas lesiones craneales que padecía le impedían hablar con normalidad.

image Defensora María Filomena Noriega

Bajo este complejo panorama, y a la espera de las pericias tecnológicas sobre el teléfono celular del detenido, cobró fuerza una nueva hipótesis: la existencia de un autor intelectual. Los investigadores no descartan que Alcayaga haya sido enviado por un tercero para ejecutar la golpiza, aunque es una línea que todavía se mantiene bajo estricta reserva.

Desde el ámbito judicial advirtieron que la víctima sobrevivió "de milagro" y que su estado sigue siendo crítico. Los golpes -que según la acusación incluyeron tanto ladrillazos como patadas en el suelo- le provocaron dos fracturas de cráneo. Actualmente, Pérez permanece con parte de la zona afectada al descubierto debido a que debieron extirparle fragmentos óseos, y se encuentra a la espera de una compleja cirugía para la colocación de una prótesis, intervención que conlleva un altísimo riesgo médico.