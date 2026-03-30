Dictaron dos meses de prisión preventiva para el acusado de atacar a ladrillazos a un prestamista en Chimbas

El hombre señalado como autor del brutal ataque contra el prestamista Roberto Pérez en Chimbas se sentó este lunes en el banquillo de los acusados. Se trata de Raúl Marcelo Alcayaga , de 33 años, quien quedó formalmente imputado y fue acusado por homicidio en grado de tentativa, agravado por alevosía y ensañamiento. En ese marco, el juez de garantías Roberto Montilla resolvió dictar dos meses de prisión preventiva para el imputado y fijó un plazo de un año de investigación penal preparatoria, tal como había solicitado el Ministerio Público Fiscal.

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La audiencia de formalización estuvo a cargo del magistrado, con la investigación encabezada por el fiscal de la UFI Genérica , Alejandro Mattar , junto a la ayudante auxiliar Andrea Faraudo . La defensa fue representada por la abogada María Filomena Noriega .

Durante la audiencia, el fiscal había solicitado inicialmente cuatro meses de prisión preventiva, al considerar que existía riesgo de fuga y posibilidad de entorpecer la investigación. Además, pidió un plazo de un año para profundizar la pesquisa, sin descartar la posible participación de otras personas.

image La ayudante auxuliar Andrea Faraudo y el fiscal de la UFI Genérica, Alejandro Mattar, a cargo de la investigación.

En paralelo, fuentes oficiales indicaron a Tiempo de San Juan que una de las hipótesis sobre el trasfondo del ataque apunta a una deuda: el padre del imputado habría tenido un compromiso económico con la víctima.

La reconstrucción del ataque: “lo llamó por su nombre y lo golpeó sin piedad”

En su exposición, Mattar reconstruyó cómo se habría producido el hecho. Según detalló, todo comenzó en la mañana del 17 de marzo, alrededor de las 7:30, cuando Alcayaga se presentó en el domicilio de Pérez, en el barrio Parque Independencia, y comenzó a llamarlo a los gritos.

El prestamista salió de su casa vestido con pantalón corto, remera y descalzo. En ese momento, siempre según la acusación, fue sorprendido por el imputado, quien lo atacó con un ladrillo, propinándole un primer golpe en la cabeza y luego continuó agrediéndolo en reiteradas ocasiones.

image Pérez, el hombre atacado.

El fiscal remarcó que la violencia fue desmedida y que los golpes provocaron fractura de cráneo y lesiones de extrema gravedad, lo que motivó la inmediata internación de la víctima.

Una vecina fue clave para reconstruir la escena. Declaró que escuchó cuando el agresor llamaba “Roberto, Roberto” de manera insistente y, al salir de su vivienda, observó el momento en que se producía la golpiza. Otro vecino incluso intervino para frenar la agresión, lo que provocó la huida del atacante.

El recorrido, las pruebas y los elementos secuestrados

La investigación permitió seguir el recorrido que habría realizado el sospechoso tras el ataque. A través de cámaras del CISEM 911 y dispositivos privados, los investigadores reconstruyeron el trayecto desde el lugar del hecho hasta inmediaciones de Ruta 40 y luego hacia la zona de la plaza de Chimbas.

Las filmaciones fueron determinantes: en ellas se observó que, tras cometer el ataque, el sospechoso huyó y se cambió la ropa. En un primer tramo del recorrido fue registrado con una camiseta de Boca y un pantalón negro, prendas que luego descartó.

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Uno de los puntos clave fue una bodega ubicada a unos 150 metros del domicilio de la víctima, donde el agresor habría ingresado tras saltar una pared medianera. Allí, según detalló el fiscal, descartó prendas de vestir y otros elementos que ahora forman parte de la causa.

image El juez Roberto Montilla.

Entre los objetos secuestrados figuran ropa -un buzo gris, una gorra, una remera-, un cuello utilizado para cubrir el rostro y guantes de nitrilo, que serán sometidos a análisis de ADN. También se encontró un objeto que simulaba ser un arma de fuego: en realidad, se trataba de una abrochadora envuelta en tela negra.

Todo este material fue incorporado como prueba y será analizado en profundidad. De hecho, se fijó una audiencia para el 1 de abril en la que se realizará la apertura de sobres y estudios periciales.

El estado de la víctima y una acusación grave

En cuanto a la salud de Roberto Pérez, el informe del médico legista reveló que sufrió fractura de parietal, hundimiento de cráneo y lesiones neurológicas. Si bien ya fue dado de alta, presenta dificultades para hablar, se encuentra en estado de shock y los profesionales recomendaron que aún no está en condiciones de prestar declaración.

Embed - Brutal ataque a prestamista

Cabe recordar que, tras el ataque, el hombre había sido intervenido quirúrgicamente en el Hospital Rawson debido a la gravedad de las heridas.

La calificación legal elegida por la Fiscalía -homicidio en grado de tentativa agravado- responde, según se expuso, a las características del ataque: sorpresivo, con extrema violencia y ejecutado cuando la víctima se encontraba en una situación de vulnerabilidad. También se hizo hincapié en la “temeridad” y la “acción desproporcionada” del agresor.

De ser hallado culpable, el imputado podría enfrentar una pena de cumplimiento efectivo. De ser hallado culpable, el imputado podría enfrentar una pena de cumplimiento efectivo.

La postura de la defensa

Por su parte, la defensa, a cargo de la abogada María Filomena Noriega, sostuvo que Alcayaga es ajeno al hecho y que aportarán pruebas para demostrarlo.

La letrada cuestionó la solidez de la acusación al señalar que “todas son conjeturas” y remarcó que, según la propia Fiscalía, el atacante habría actuado encapuchado, por lo que -a su criterio- no se puede afirmar con certeza que se trate de su cliente.

image La abogada defensora María Filomena Noriega.

Además, no puso objeciones al plazo de un año de investigación, pero se opuso a la prisión preventiva. En ese sentido, argumentó que no existe riesgo de fuga, ya que el imputado tiene arraigo: vive con su esposa, tiene tres hijos, domicilio fijo y no registra antecedentes penales ni contravenciones.

Como alternativa, solicitó su libertad o, en su defecto, una medida menos gravosa, como la prisión domiciliaria con pulsera electrónica por dos meses, o incluso un plazo menor de detención en comisaría.

La detención del sospechoso

La detención de Alcayaga se concretó el viernes 27 de marzo, cerca de las 21 horas, en el barrio Los Pinos, en Chimbas. El acusado, que trabaja en una verdulería de la zona, fue localizado tras una serie de tareas investigativas que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y el relevamiento de testimonios.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron elementos considerados de interés para la causa, entre ellos prendas de vestir y un teléfono celular.