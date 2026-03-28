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Chimbas

Detuvieron a un hombre sospechado de atacar al prestamista que terminó grave

Tras una minuciosa investigación que incluyó el análisis de cámaras del CISEM y rastreos en redes sociales, la UFI Genérica detuvo a un hombre sospechosos del ataque.

Por Redacción Tiempo de San Juan
prestamistas

La Policía detuvo a un hombre sospechoso por atacar a Roberto Pérez, prestamista y dueño de remises, en un presunto caso de ajuste de cuenta. El detenido fue hallado en el barrio Los Pinos e identificado como Alcayaga de 33 años de edad.

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Según fuentes policiales, todo comenzó minutos antes de las 8 de la mañana en una vivienda de calle Esmeralda. Allí, Pérez, un hombre dedicado al préstamo de dinero y propietario de varios taxi, fue sorprendido por un sujeto que lo buscaba en su domicilio. Tras una breve charla, y sin mediar palabra, el agresor tomó un ladrillo y le propinó feroces golpes en la cabeza. La violencia del impacto fue tal que el damnificado tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde fue intervenido quirúrgicamente por lesiones graves.

Tras el hecho, se inició una investigación y los efectivos analizaron minuciosamente registros del CISEM 911 y de domos privados en los barrios Independencia, Pampa y la zona de Ruta 40, donde las imágenes mostraron al sospechoso escapando a pie por el interior de los barrios vecinos. El Departamento Inteligencia Criminal realizó un cotejo de rostro y rasgos físicos que, sumado al análisis del Facebook y el celular de la víctima, permitieron identificar al agresor.

Con las pruebas sobre la mesa, se ordenó el allanamiento en una vivienda de la Avenida Los Pinos, en Chimbas. Allí cayó un hombre de 33 años. En el domicilio, la policía secuestró un teléfono celular táctil, prendas de vestir y un par de zapatillas que serían las utilizadas el día del ataque. El detenido fue trasladado a la sede de la Comisaría 23°, donde permanece alojado a la espera de la audiencia de formalización por el delito de Lesiones Graves. El operaivo estuvo a cargo de personal policial de División UFI Genérica, a las órdenes del Subcomisario Miguel Gómez.

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