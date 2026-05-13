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En Santa Lucía

Detuvieron a un hombre que era intensamente buscado en San Juan: debe cumplir 10 años de prisión

Fue aprehendido en Villa Manuelita. Tenía pedido de captura por robo y violación de domicilio y cumplirá 10 años de prisión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Detuvieron a un hombre que estaba libre mientras debía cumplir una condena de 10 años de prisión.

Detuvieron a un hombre que estaba libre mientras debía cumplir una condena de 10 años de prisión.

En las últimas horas, personal de la Unidad de Apoyo Investigativo detuvo en Villa Manuelita, en Santa Lucía, a un hombre con pedido de captura por robo y violación de domicilio. El sujeto, identificado como Brizuela, era intensamente buscado y registraba antecedentes por delitos contra la propiedad. Tras la intervención judicial, fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial para cumplir una condena de 10 años.

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El procedimiento se concretó durante tareas investigativas realizadas en la zona por efectivos de la Dirección Coordinación Judicial D-5. En ese contexto, los uniformados lograron identificar a Brizuela, quien era conocido en el ámbito delictivo por sus antecedentes vinculados a delitos contra la propiedad.

Al verificar sus datos en los sistemas de antecedentes, se constató que el hombre contaba con un pedido de captura vigente, emitido por la Justicia. Ante esta situación, se dio inmediato aviso al Juzgado de Ejecución Penal interviniente.

Desde el juzgado se ordenó su detención y posterior traslado al Servicio Penitenciario Provincial, donde deberá cumplir una pena de 10 años de prisión. El operativo se desarrolló sin incidentes.

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