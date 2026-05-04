Un hombre terminó muy herido al chocar con un caballo en Albardón

En la siesta de este domingo, alrededor de las 14:30 horas, un motociclista terminó con múltiples heridas tras chocar con un caballo en Albardón.

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Según informaron fuentes de Comisaría 18va, el motorista iba por calle Cabot y cerca de la intersección con calle Las Tapias embistió al equino. Este cayó de la moto y sufrió diferentes heridas. Según el primer parte médico sufrió traumatismo de tórax cerrado y politraumatismos.

El protagonista fue identificado como Gustavo Riveros, de 47 años, según dijeron sería oriundo de Chimbas.

En el lugar trabajó personal de Seccional 18va junto a Emergencias, 107.