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Comisaría 18va

Un hombre terminó muy herido al chocar con un caballo en Albardón

El hecho ocurrió este domingo en horas de la siesta. La víctima, de 47 años, fue trasladado al Hospital Rawson con múltiples heridas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

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En la siesta de este domingo, alrededor de las 14:30 horas, un motociclista terminó con múltiples heridas tras chocar con un caballo en Albardón.

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Según informaron fuentes de Comisaría 18va, el motorista iba por calle Cabot y cerca de la intersección con calle Las Tapias embistió al equino. Este cayó de la moto y sufrió diferentes heridas. Según el primer parte médico sufrió traumatismo de tórax cerrado y politraumatismos.

El protagonista fue identificado como Gustavo Riveros, de 47 años, según dijeron sería oriundo de Chimbas.

En el lugar trabajó personal de Seccional 18va junto a Emergencias, 107.

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