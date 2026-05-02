Borracho y fuera de control tras una fiesta de doma, terminó detenido tras dañar un patrullero en Barreal

Un hombre de 38 años fue detenido durante la noche del viernes en Barreal, Calingasta, luego de protagonizar disturbios en plena vía pública y provocar daños en un móvil policial, en medio de un evento de doma y folclore por el Día del Trabajador. El episodio ocurrió frente al Club Defensores de Mattar y terminó con una causa por daño agravado.

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Según fuentes judiciales confirmaron a Tiempo de San Juan, el hecho ocurrió cerca de las 21:30 del 1 de mayo, cuando efectivos de la Comisaría 33 realizaban tareas de prevención en el predio ubicado sobre Ruta Nacional 149. Allí observaron a Víctor Ariel Fernández Ibaceta, de 38 años y oriundo de Tamberías, caminando por el medio de la calzada junto a una menor, en evidente estado de ebriedad y sin coordinar sus pasos.

De acuerdo con el parte oficial del Sistema Especial de Flagrancia, los policías le pidieron que circulara por la orilla para evitar un accidente. Sin embargo, el hombre reaccionó insultando al personal y continuó generando disturbios en la zona, hasta que otras personas alertaron nuevamente a los uniformados.

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Cuando intentaron contenerlo, Fernández habría forcejeado con los efectivos e intentado agredirlos físicamente. Finalmente fue reducido y subido a la parte trasera de un móvil Toyota Hilux perteneciente a la Comisaría 33, aunque el procedimiento no terminó allí.

Siempre según la información judicial, el detenido comenzó a golpearse contra una de las puertas laterales del vehículo y luego lanzó patadas contra el vidrio y los plásticos de la puerta trasera derecha. Al llegar a la sede policial, los efectivos constataron que la parte superior de la puerta había quedado descuadrada y fuera de su lugar original.

La causa quedó caratulada como daño agravado, en perjuicio de la Administración Pública. Intervienen el fiscal de turno Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Oscar Oropel.