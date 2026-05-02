Se quitó las ojotas para entrar a una casa en Angaco: no fue por costumbre, ¡sino para robar!

Una escena tan insólita como inquietante sorprendió a una familia de Angaco durante el mediodía del miércoles. Una joven de 19 años terminó detenida luego de ingresar a una vivienda del Barrio Francisco Césped y, según la investigación, habría intentado moverse en silencio para no ser descubierta: antes de entrar, se quitó las ojotas y las dejó junto a la puerta.

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El episodio ocurrió cerca de las 12.08 en una casa donde funciona un pequeño emprendimiento familiar de venta de bebidas. De acuerdo con fuentes policiales, la propietaria, una mujer de 26 años, escuchó golpes en la puerta principal, aunque decidió no atender porque en ese momento no estaban recibiendo clientes.

Minutos después, la situación cambió por completo. La mujer comenzó a escuchar ruidos provenientes del fondo de la vivienda y, al salir de una de las habitaciones, se encontró con una desconocida dentro de la casa. Según trascendió, la joven caminaba descalza y en actitud sigilosa. Incluso, una cámara de seguridad instalada en la cocina registró el momento en que la joven intentó cubrir el dispositivo con una prenda de vestir.

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La dueña de casa la enfrentó de inmediato, pero la sospechosa habría respondido con frases incoherentes. Ante el desconcierto, la familia dio aviso a la Policía. Personal de la Comisaría 20° llegó rápidamente al lugar y detuvo a la joven, identificada como Yenifer Balmaceda. Los investigadores determinaron que ingresó desde la vereda hasta el fondo del domicilio y atravesó una puerta que estaba cerrada, aunque sin llave y sin signos de violencia.

El detalle que más llamó la atención fue el de las chinelas: las había dejado antes de entrar, presuntamente para evitar hacer ruido mientras avanzaba por la casa.

Tras revisar la vivienda, la propietaria confirmó que no faltaba ningún objeto y que tampoco había desorden en el interior. Además, la detenida no tenía pertenencias de la familia entre sus cosas.

La joven quedó a disposición del Sistema Especial de Flagrancia, acusada por el delito de violación de domicilio.