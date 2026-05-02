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Personajes

Lautaro, el diseñador de ropa del momento que enloquece a los sanjuaninos

Con un estilo marcado, inspirado en los raperos estadounidenses de los noveta, Bad Vibes, su marca de ropa, rompió todos los esquemas de venta en la provincia y creó una comunidad que no tiene precedentes.

Por Bautista Lencinas
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Lo que empezó como una idea en el año 2019 hoy es uno de los fenómenos más llamativos de San Juan. Lautaro, el creador de Bad Vibes, pasó de vender remeras "en tendencia" junto a amigos a liderar una marca que genera largas filas en cada lanzamiento, una comunidad propia y hasta reventas de prendas viejas como piezas de colección. Detrás del boom hay una fórmula que combina diseño, narrativa y cercanía con su público. "Yo no hago nada por el afán de vender, lo hago porque me gusta", resumió. Esa lógica, lejos de espantar compradores terminó potenciando el proyecto.

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Bad Vibes nació como un emprendimiento compartido con amigos, pero tras una separación con sus socios con quienes arrancó, Lautaro decidió reformular todo. Dejó atrás la búsqueda puramente comercial o en tendencia y apostó por una identidad más artística, influenciada por la cultura streetwear, los raperos estadounidenses de los noventa y diseñadores internacionales como Virgil Abloh.

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Desde entonces, la marca empezó a diferenciarse con drops limitados, prendas exclusivas y una estética propia. Hoy combina producción en Buenos Aires con intervención final en San Juan: estampados, piedras, detalles manuales, pinturas y piezas únicas que convierten cada lanzamiento en un evento.

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Uno de los aspectos que más sorprende alrededor de Bad Vibes no es solo la ropa, sino lo que generó alrededor. La marca tiene grupos de WhatsApp con cientos de seguidores atentos a cada novedad, subastas online y fanáticos que conservan prendas viejas con packaging original. Incluso algunas remeras de hace años, que hoy su creador considera parte de una etapa inicial, son buscadas por seguidores que valoran la historia detrás de cada pieza. En una subasta llegó a vender su pieza más cara, sin haberle puesto él un precio inicial, un buzo a más de $900.000.

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El vínculo directo también fue clave. Fue Lautaro el que siempre estuvo y el que siempre respondió personalmente mensajes, interactuó con humor en redes sociales y rompió con la distancia típica entre marca y cliente. Hoy sigue haciendo todo eso, pero trabajando en conjunto con filmmakers y algunos amigos con los que interviene ciertas prendas con diferentes técnicas.

"La gente entendió del otro lado que no había una empresa fría, sino un pibe más" "La gente entendió del otro lado que no había una empresa fría, sino un pibe más"

El salto definitivo llegó con los pop-up events, jornadas especiales de lanzamiento que mezclan ropa, música y experiencia. En una de las primeras convocatorias en la Plaza 25 de Mayo, cientos de personas coparon el lugar y el propio diseñador admitió que no dimensionaba lo que había construido.

Embed - BADVIBES LTD. on Instagram: "POP UP VOL. 1 LA COMUNIDAD MAS GRANDE DE LA PROVINCIA."
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Para este domingo prepara una reinauguración del local con una nueva colección, DJ en vivo, tatuajes gratis para seguidores y unas 50 mistery boxes (cajas con regalos sorpresa de la marca) para los primeros 50 en llegar. Según contó, ya hubo fanáticos que en lanzamientos anteriores pasaron la noche afuera del local ubicado en calle Alvear para asegurar su lugar.

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San Juan como bandera y Palermo en la mira

Aunque analiza abrir una sucursal en Palermo hacia fin de año con la visión de tener una proyección más nacional, Lautaro insiste en que la base seguirá en San Juan. "Le debo todo a esta provincia", sostuvo.

Su idea es ampliar el actual local y convertirlo en una especie de casa insigna de la marca. Mientras tanto, sigue apostando a crecer desde la provincia y demostrar que también desde el interior se puede construir una marca con impacto nacional.

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Lejos de vender una receta mágica, el diseñador dejó una reflexión para quienes sueñan con emprender en San Juan: insistir, equivocarse, ser originales y seguir. "Si haces lo que te apasiona, no hay forma de fallar", aseguró.

Con esta filosofía como eje, Lautaro pasó de diseñar remeras sencillas a tranformar su marca en una de las más comentadas entre los jóvenes sanjuaninos. Y todo indica que esto recién empieza.

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