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Personajes

Tony Acevedo, el sanjuanino que se encontró de chico con los comics, hoy crea los suyos y los exporta al mundo

Arrancó vendiendo fanzines en la escuela, inspirado por su familia y por lo que veía en la calle. Hoy, a los 35 años, vive del arte, crea historietas que llegan al exterior y transmite su experiencia en talleres.

Por Bautista Lencinas
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Tony Acevedo tiene 35 y hace un par de años que logró algo que muchos artistas persiguen durante toda su vida: vivir exclusivamente del arte. Ilustrador por definición, pero también creador, escritor, músico y autor de cómics, construyó un camino propio que hoy lo conecta con proyectos que trascienden San Juan y se exportan al mundo.

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El foco de su trabajo está en la historieta. No es casual. Es un vínculo que empezó temprano, cuando apenas tenía 12 años y ya producía sus propios fanzines. Esos primeros trabajos, que vendía entre sus compañeros de colegio, estaban basados en situaciones cotidianas: escenas de la vida diaria que él dramatizaba, exageraba y parodiaba con una mirada creativa que ya empezaba a tomar forma.

Ese impulso inicial nunca se detuvo. “Dibujo desde siempre”, resume Tony, convencido de que su mayor fortaleza está en la constancia. Una práctica que, además, tiene raíces familiares. Su padre, reconocido infografista en un diario sanjuanino, también incursionó en la creación de historietas, mientras que su abuela paterna, pintora, fue una de las primeras en incentivarlo a dibujar y explorar su creatividad.

Pero hubo un momento clave que marcó un antes y un después. En 2003, siendo todavía adolescente, asistió a un evento de cómics y descubrió que ese universo era mucho más grande de lo que imaginaba. “Ahí entendí que esto podía ser un trabajo”, recuerda. Desde entonces, el objetivo empezó a ser más claro, aunque el camino, como él mismo define, sería largo.

A los 17 años armó su primer portfolio, en una época en la que mostrar el trabajo no era tan sencillo como hoy. Poco después, comenzó a explorar el dibujo digital, con herramientas precarias y programas que conseguía como podía. Era el inicio de una transición que terminaría siendo clave en su desarrollo profesional.

En paralelo, su paso por las carreras de Diseño Gráfico y Artes Visuales le dio formación técnica, aunque también lo enfrentó a una tensión interna. Durante ese período, reconoce que su costado más creativo ligado al cómic quedó un poco relegado. “Me encasillé más en lo académico”, admite. Sin embargo, nunca se alejó del todo: seguía en contacto con otros artistas y consumiendo historietas, incluso de manera casi clandestina.

El quiebre llegó con el tiempo. En 2015, logró su primera publicación internacional junto a un amigo, un paso que terminó de confirmar que aquel sueño adolescente tenía proyección real. Desde entonces, su carrera tomó impulso y se diversificó.

Hoy, además de crear cómics, Tony trabaja en diseño en general, desarrolla personajes, realiza ilustraciones y se especializa en la creación de backgrounds para escenas, un rol clave en el mundo visual. También produce juguetes y piezas artísticas, ampliando su universo creativo.

Su inspiración sigue estando en lo cotidiano. Los gatos, los grafitis urbanos que encuentra en las calles de San Juan y la construcción de personajes forman parte de un mismo lenguaje que atraviesa su obra. Una mezcla de observación, humor y estilo propio que remite, de alguna manera, a aquellos primeros fanzines.

A la par de su producción, también se dedica a la formación. Dicta talleres de desarrollo visual, historietas, diseño de personajes y color, donde comparte no solo herramientas técnicas, sino también su experiencia en un camino que, según insiste, requiere tiempo y perseverancia.

Porque si algo deja claro la historia de Tony Acevedo es que vivir del arte es posible, pero no inmediato. Es el resultado de años de trabajo, búsqueda y, sobre todo, de no haber dejado nunca de hacer lo que empezó como un juego: dibujar y contar historias.

Para entenderlo mejor, 4 ilustraciones que describen 4 aristas de su personalidad.

Su trabajo en publicidad

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Sus ilustraciones más personales

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Tony, el historietista

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El trabajo colaborativo

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