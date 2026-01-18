Lauti Rojas, el sanjuanino que por casualidad le pone imágenes a la música y llegó hasta a Henry Saiz

Lautaro tiene 23 años y es un sanjuanino que relaciona todo en su vida al arte y al valor de construir comunidad . Con un despertar de crear contenido audiovisual que nació en el skatepark de San Juan, fue hallando su camino en el mundo de los VJ (Video Jockey) en San Juan, relacionado al mundo de los DJ pero que no tocan música, sino que “tocan” y “mezclan” imágenes en vivo. Estudia cine en la ENERC, lugar donde destaca haber aprendido toda la parte técnica que quizás la experiencia no te da. Lo que empezó como un hobby lo llevó a tocar con Julian Jeweil, Mathame, Sparrows & Barbossa, Popof y Henry Saiz.

Siempre tuvo fascinación por las cámaras, por las ilustraciones, por las imágenes y comunicar con ellas. A los 15 años, a pedido suyo, sus tíos le regalaron su primera cámara. Sin haber tenido nunca una ya había descifrado cómo usarla, es que venía viendo tutoriales en YouTube, esperando algún día tener una. Sus primeras imágenes fueron del lugar que más conocía y donde construyó su primera comunidad: el Skatepark. Un espacio donde pudo expresarse, encontrarse y generar vínculos con su “segunda familia”. El andar en skate fue lo primero que captó con esta cámara, hasta que en algún momento le quedó “chica”. Por eso, con otros 4 amigos, decidieron invertir en una handycam para poder hacer mejores videos de sus largas tardes y noches a la vuelta de la Terminal. Luego terminó por comprar una cámara que le cambió la vida y la forma de hacer su arte: una a cassette.

Un par de años después, Lautaro comenzó a salir de noche y descubrió un amor por la música electrónica. En una fiesta (y por mera casualidad) se encontró con un tío con quien no tenía vínculo. Su tío estaba como VJ de la fiesta, no poniendo música, sino mezclando y “tocando” con imágenes. Luego de una charla muy extensa con él en la fiesta, su tío Antonio tuvo que ausentarse por una media hora, donde le pidió que “no toque mucho”. Al haber ingresado en el mundo de las visuales estos últimos años, incursionando en Photoshop, Premiere y en la edición de videos en general, Lautaro no pudo evitar meter mano y tocar unos botones demás. Sin querer queriendo terminó poniéndole imágenes a la música de una fiesta muy convocante. Ahí empezó todo.

Ambos desarrollaron una relación laboral, empezaron a tocar una fiesta cada uno, dividiéndose el trabajo. Su tío le enseñó lo que sabía, le mostró cómo trabajar en el mundo de la noche y de a poco empezó a generar sus contactos. Consiguió su primer trabajo “tocando” en un boliche de jueves a domingos. Con la plata que fue juntando empezó a invertir en mejores equipos, mejores cámaras, una mejor computadora.

Cuando tuvo la técnica necesaria, empezó a hacer algo que parecía muy complejo y muy lejano: a crear sus propias imágenes para poner en pantalla. Se adentró en el mundo de la creación de imágenes en 3D a través de un particular proceso creativo. Una vez que cierra una fecha donde va a tocar, estudia al DJ, crea una carpeta con el nombre del artista en Pinterest, lo escucha por muchas horas y va cargando allí imágenes que siente que conectan con la música. Luego se junta con su amigo con el que toca, hacen una lluvia de ideas en base a las imágenes que encontraron cada uno y se ponen a crear. “Tratamos de contar una historia, que tenga su introducción, un desarrollo y un cierre si se quiere. Es muy particular para cada DJ, tratamos de que todas las imágenes tengan un hilo conductor y que acompañen cada momento de la fiesta”, contó.

Hoy Lautaro vive de la creación de videos, de mezclar imágenes para grandes DJ internacionales que pasan por San Juan o por Cuyo. Julian Jeweil, Manu Desrets, Space 92 y Henry Saiz son solo algunos de los DJ para los que él ha puesto imágenes a su música. Además de vivir por completo del mundo audiovisual, confecciona y diseña su propia ropa, que a veces también comercializa, en un intento de poder expresar con su vestimenta también un poco de su identidad como artista.

Su carrera va en alza y se proyecta de acá a unos años exportando talento sanjuanino. Ya sea como VJ, como filmmaker o como diseñador de indumentaria, Lautaro va en búsqueda de llevar todo su arte al exterior y llevarse a los suyos también. Incluye a sus amigos en todos sus planes, reconoce su lugar en el mundo que está y quiere darle la oportunidad a ellos de que lo acompañen, de que crezcan, de que se expresen y compartan su arte también.

Instagram: @lautiroas