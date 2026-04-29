Tras el anuncio de las subas, cómo quedaron los precios de los combustibles en San Juan

Impacto en el mercado Pocas certezas en San Juan tras la millonaria venta de una red inmobiliaria que opera en la provincia

Informe Combustibles: a pesar de las subas, San Juan fue una de las únicas 7 provincias en las que creció su consumo

Actualmente, la nafta Súper se ubica en $2102, cuando a mediados de abril costaba $2096, lo que representa un incremento del 0,3%. En tanto, la nafta Infinia pasó de $2282 a $2288, con una suba del 0,26%.

En el caso del gasoil, el Diesel 500 bajó levemente de $2195 a $2185, lo que implica una variación negativa del -0,45%. Por su parte, la Infinia Diesel descendió de $2368 a $2358, con una caída del -0,42%.

De esta manera, en el corto plazo se observa una estabilidad en los surtidores, con ajustes mínimos e incluso leves retrocesos en algunos segmentos, luego del fuerte salto que se había dado semanas atrás.

Un mes marcado por subas más fuertes

Más allá de estos movimientos recientes, el análisis se vuelve más contundente al ampliar la mirada. A comienzos de marzo, los precios eran considerablemente más bajos: la nafta Súper rondaba los $1880 y la Infinia los $1900, mientras que el Diesel 500 costaba cerca de $1850 y la Infinia Diesel $1980.

Comparado con los valores actuales, los incrementos acumulados superan el 10% en la nafta Súper, el 20% en la Infinia, cerca del 18% en el Diesel 500 y más del 19% en la Infinia Diesel, evidenciando el fuerte impacto que tuvo el contexto internacional sobre el mercado local.

San Juan, a contramano del país

En paralelo a este escenario de subas, el consumo de combustibles a nivel nacional continúa en retroceso. En marzo, las ventas cayeron un 1,8% interanual, con un descenso más marcado en las naftas que en el gasoil.

Sin embargo, San Juan volvió a diferenciarse y registró un crecimiento del 2,5%, ubicándose entre las pocas provincias que lograron esquivar la caída.

El comportamiento del mercado también muestra un cambio en las preferencias: mientras los combustibles más económicos pierden terreno, los premium ganan participación, en un contexto de ajuste del consumo y menor uso de vehículos particulares.