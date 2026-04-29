Pocas certezas en San Juan tras la millonaria venta de una red inmobiliaria que opera en la provincia

En medio de la confirmación de una operación millonaria a nivel global, en San Juan predominan por ahora la cautela y la falta de definiciones. Fuentes calificadas indicaron que lo único claro hasta el momento es que la red fue adquirida por The Real Brokerage, una firma con base tecnológica y fuerte desarrollo en inteligencia artificial. Sin embargo, remarcaron que no hay precisiones sobre cómo impactará ese cambio en la estructura local.

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Según explicaron las mismas calificadas a este diario, todavía no está definido si la red mantendrá su nombre, si continuará operando con oficinas físicas en la provincia o si habrá modificaciones en la forma de trabajo de los agentes. En ese sentido, señalaron que en San Juan actualmente existen oficinas y equipos activos -con agentes tanto matriculados como no-, pero se desconoce cuál será la modalidad de funcionamiento en esta nueva etapa.

La operación involucra a RE/MAX Holdings, que acordó su adquisición por parte de The Real Brokerage en una transacción valuada en alrededor de 550 millones de dólares, cifra que asciende a unos 880 millones si se incluye deuda. El acuerdo, que aún debe atravesar instancias regulatorias y contar con la aprobación de accionistas, dará lugar a una nueva compañía denominada Real Remax Group.

El nuevo conglomerado combinará dos modelos de negocio distintos. Por un lado, la red de franquicias de Remax, con unas 8.500 oficinas y 145.000 agentes en más de 120 países. Por otro, el esquema digital de Real, basado en plataformas tecnológicas y herramientas de inteligencia artificial. El resultado será una red global que superará los 180.000 profesionales, consolidándose como uno de los mayores jugadores del mercado.

Más allá de la magnitud de la operación, el movimiento refleja un cambio de fondo en el negocio inmobiliario. La digitalización, la automatización de procesos y la presión sobre los modelos tradicionales están impulsando una transformación estructural en el sector a nivel global.

En Argentina, la situación tiene matices propios. La red funciona bajo el sistema de franquicias, por lo que la operación no implica de manera directa la venta de las estructuras locales.