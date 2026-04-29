Así empezó la repavimentación de la icónica calle Meglioli

El Gobierno de San de Juan , a través del Ministerio Infraestructura, Agua y Energía y la Dirección Provincial de Vialidad , puso en marcha una obra largamente esperada por los vecinos del departamento Rawson. Se trata de la repavimentación de calle Meglioli (Ruta Provincial 70), dando cumplimiento al compromiso asumido por Marcelo Orrego.

Misión cumplida Árbol gigante en Rawson: una máquina de la minería y golpes, la técnica para sacar el tocón del cráter

Obra necesaria Se viene el pavimento en una de las zonas más populosas de la Meglioli

Los trabajos se desarrollan sobre un tramo de 2.700 metros lineales, entre calle República del Líbano y Calle 5. Esta intervención resulta estratégica para la conectividad del Gran San Juan, ya que se trata de una vía clave que vincula Rawson con Rivadavia y otros departamentos, consolidando un corredor de alto tránsito vehicular.

El inicio de la obra requirió previamente la coordinación con el municipio para la extracción de ejemplares arbóreos que interferían en la ejecución de los trabajos. Esta tarea fue fundamental para garantizar una base estructural adecuada y asegurar la durabilidad del nuevo pavimento.

La intervención contempla la limpieza de banquinas, el reacondicionamiento de la base y la posterior colocación de la carpeta asfáltica, lo que permitirá mejorar las condiciones de circulación, reforzar la seguridad vial y avanzar en el ordenamiento de la trama urbana.

El proyecto es financiado íntegramente con fondos provinciales y se enmarca en la Etapa Nº 21 que lleva adelante la Dirección Provincial de Vialidad, a través de la cual se ejecutan obras de mejora en distintos puntos de la provincia.

Con este tipo de intervenciones, el Gobierno de San Juan busca consolidar una red vial más segura y eficiente, que acompaña el crecimiento de la provincia y mejora la calidad de vida de las familias sanjuaninas.