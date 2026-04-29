El Arzobispado de San Juan rompió el silencio tras la denuncia por usurpación: demolerán parte de la capilla en Pocito para resolver el conflicto

El Arzobispado de San Juan de Cuyo emitió un comunicado oficial con el objetivo de brindar "claridad histórica y dominial" frente a la denuncia penal que investiga la presunta usurpación de un terreno en el departamento de Pocito. La institución, buscando llevar tranquilidad a la comunidad civil y religiosa, presentó una serie de argumentos técnicos y legales para explicar la situación de la Capilla Niño Jesús, ubicada en la intersección de Ruta 40 y Calle 8.

"Desde el Arzobispado reafirmamos nuestro compromiso de caminar junto a la comunidad en la verdad y el servicio. La Iglesia de San Juan es una Iglesia en salida, que reconoce sus errores administrativos históricos y trabaja diligentemente para subsanarlos con rectitud, siempre buscando preservar los espacios de fe y esperanza para nuestro pueblo de Pocito", destacó el comunicado.

La controversia tomó estado público tras una investigación que anticipó Tiempo de San Juan, donde se reveló que la UFI Genérica investiga al Arzobispado por la supuesta ocupación de tierras ajenas. Según la denuncia presentada por un particular identificado como G.N., la institución habría excedido los límites de un lote originalmente donado para la construcción de un templo, apropiándose presuntamente de un perímetro mayor que incluiría canchas de fútbol y la instalación de un casero. Aunque la audiencia de formalización contra los apoderados de la Iglesia estaba prevista para este martes, la misma fue suspendida por razones que no trascendieron oficialmente.

El descargo eclesiástico

En su defensa, la Iglesia de San Juan estructuró un descargo basado en cinco puntos clave que analizan la historia del inmueble y los errores cometidos.

Respecto al origen de la propiedad, el Arzobispado sostuvo textualmente que "el 3 de octubre de 1988, el Arzobispado de San Juan de Cuyo vendió el mencionado inmueble en el Departamento de Pocito. Como parte de esa operatoria, el comprador donó al Arzobispado una fracción de terreno de 300 metros cuadrados, ubicada en el ángulo sur-este de la propiedad".

Sobre la construcción del templo, la institución afirmó que "en ese lote donado, la parroquia Santa Bárbara de Pocito construyó la Capilla Niño Jesús. Esta edificación se realizó en su integralidad sobre la superficie que había sido cedida para tal fin. Es importante destacar que la obra fue construida por la Dirección de Arquitectura de la Provincia de San Juan".

En cuanto a la situación legal actual, el comunicado indica que "si bien la posesión del terreno donado por parte de la Iglesia ha sido pacífica, legítima e ininterrumpida desde hace décadas, la culminación del trámite de escrituración definitiva quedó pendiente como una formalidad administrativa de los acuerdos originales de cesión". Así, la Iglesia reconoce una irregularidad en los papeles como es la falta de escritura, pero la califica como una "formalidad" pendiente, contraponiéndola a la figura de "usurpación" mediante el concepto de posesión pacífica por el paso del tiempo.

Uno de los puntos más sensibles del descargo es la admisión de una falta material, donde el Arzobispado expresó: "Reconocemos que la parroquia construyó unos baños que, por un error, fueron emplazados fuera de la porción cedida. Para enmendar esta equivocación material, el Arzobispado ya se ha comprometido a gestionar la pronta demolición de dichas instalaciones". De esta forma se admite una invasión de límites pero la encuadra como un "error involuntario" y ofrece una solución inmediata como es la demolición para evitar que la causa penal por abuso de confianza o clandestinidad prospere bajo el artículo 181 del Código Penal.

Finalmente, la Iglesia salió al cruce de la denuncia del propietario original, quien sostiene que la ocupación actual es mucho más extensa que la parcela cedida en 1988. La institución rechazó la acusación de haber tomado posesión de otras áreas denunciadas, como las canchas de fútbol, manifestando que "ni la Parroquia Santa Bárbara de Pocito ni el Arzobispado de San Juan de Cuyo tuvieron nunca la posesión, el uso, el goce, ni la tenencia de ninguna porción del inmueble que excediera los 300 metros cuadrados originalmente donados".