Mujer atropellada en Avenida Libertador: el juez homologó el juicio abreviado y condenó al responsable

El trágico episodio que conmocionó al microcentro sanjuanino comenzó el pasado 7 de abril, cuando Graciela Reina fue violentamente embestida por un colectivo en la esquina de Avenida Libertador y calle Jujuy. La mujer de 71 años fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson con heridas de extrema gravedad, incluyendo una fractura de pelvis y serias lesiones en sus extremidades inferiores. A pesar del esfuerzo de los profesionales médicos, el cuadro de Reina resultó irreversible y su fallecimiento se produjo pocas horas después del siniestro, transformando la causa en una investigación por homicidio culposo.

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Capital Tragedia en el microcentro: el desgarrador llanto de la familia al ver el video del choque

Con el avance de la instrucción, la familia de la víctima pudo acceder a las grabaciones de las cámaras de seguridad que captaron el momento exacto del impacto. La visualización de este material audiovisual generó escenas de profundo dolor en los tribunales, donde el llanto desgarrador de los allegados de Reina dio cuenta del impacto emocional de la tragedia.

A partir de esas pruebas, la querella, representada por la abogada María Sofía Valenzuela, sostuvo con firmeza que la conducta del chofer no fue un mero descuido, sino que ameritaba una calificación legal más severa, como el dolo eventual, argumentando que el conductor debió representarse el peligro que generaba su maniobra.

Sin embargo, el proceso judicial tomó un rumbo definitivo este martes, cuando el fiscal Nicolás Schiattino, de la UFI Delitos Especiales N°3, y el abogado defensor Franco Montes presentaron ante el magistrado un acuerdo de juicio abreviado. Los términos del pacto establecían una pena de ejecución condicional, basándose en la figura de homicidio culposo. A pesar de la férrea oposición de la parte querellante, que insistió en que el caso debía elevarse a juicio oral para profundizar en la responsabilidad criminal del imputado, el Ministerio Público Fiscal mantuvo la calificación propuesta en el acuerdo.

Finalmente, el juez Javier Figuerola dio a conocer su resolución en la causa contra Esequiel Fabián Figueroa este miércoles. El magistrado decidió homologar el pacto alcanzado entre la defensa y la fiscalía, dictando una sentencia de 2 años y 6 meses de prisión de cumplimiento condicional para el colectivero. Asimismo, Figueroa fue inhabilitado para conducir cualquier vehículo motorizado por el término de 6 años.

La sentencia lo declaró penalmente responsable del delito de homicidio culposo, atribuido a una conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria. Cabe destacar que la querella que podrá recurrir a impugnación cuando el fallo quede firme.