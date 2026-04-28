martes 28 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Operativo

Detectaron un criadero ilegal de animales exóticos en Pocito: tenía desde ciervos hasta antílopes de la India

El predio funcionaba sin autorización y quedó bajo investigación judicial. Los animales fueron puestos a resguardo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un operativo de la Policía Rural permitió desbaratar un criadero ilegal de animales silvestres y exóticos en el departamento Pocito, donde se detectó la presencia de diversas especies sin la habilitación correspondiente.

Lee además
recapturaron en pocito a un hombre que era intensamente buscado desde enero
Barrio Los Girasoles

Recapturaron en Pocito a un hombre que era intensamente buscado desde enero
regaba cerca de su casa y encontro una pistola en un canal en pocito
En calle 6

Regaba cerca de su casa y encontró una pistola en un canal en Pocito

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Unidad Rural N° 4, dependiente de la División Policía Rural D-5, tras una investigación que permitió ubicar el lugar en una finca conocida como “La Isolina”, situada en Callejón Morla, entre calles 7 y 8. En el lugar fueron recibidos por un hombre mayor de edad, identificado como Dojoriti, quien se desempeñaba como sereno.

image

Durante la inspección, los uniformados constataron la existencia de varios animales: dos llamas, dos ciervos colorados, un loro paraguayo, dos guacamayos y once antílopes de la India. Al requerir la documentación correspondiente, el responsable presentó permisos vencidos, lo que derivó en la intervención de las autoridades.

image

image

Posteriormente, personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable verificó que el predio no contaba con habilitación para la tenencia de este tipo de especies, por lo que se confirmó la irregularidad.

image

image

Ante esta situación, se dio intervención al Juzgado de Falta y Convivencia de Pocito. El juez a cargo, Sergio Escamilla, ordenó avanzar con las medidas legales correspondientes y la apertura de un expediente contravencional por infracción a los artículos 343 y 340.

En tanto, los animales quedaron bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente, que deberá definir su destino en función de las condiciones y normativas vigentes.

Temas
Seguí leyendo

Una mujer terminó muy golpeada en la cabeza tras el brutal ataque por parte de su ex en Pocito

La novedosa forma de dos departamentos para advertir a potenciales víctimas de violencia de género

Crimen en Médano de Oro: hay dos detenidos, son vecinos del chacarero

"Don Pepe", el hombre que donó el terreno de la unidad operativa policial, ubicada a metros del crimen en Pocito

Investigan si el anciano asesinado en Pocito sacó dinero durante los últimos días

Tienen 23 y 24 años y terminaron a las corridas tras haber cometido dos robos en media hora

Confirmado: el anciano hallado muerto en su casa en Pocito fue asesinado en ocasión de robo

Una abuela la rompió en el recital de Airbag en Pocito y se volvió viral

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una madre que llora a su hijo y que aun pide respuestas: lo mataron como a un perro y se escondieron todos video
Testimonio

Una madre que llora a su hijo y que aún pide respuestas: "Lo mataron como a un perro y se escondieron todos"

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Gastón Solera durante la audiencia realizada este lunes por la tarde.
De la cancha a Tribunales

El extécnico de Unión de Villa Krause deberá pagar $60.000.000 para no ir preso en una causa por estafa

Una madre que llora a su hijo y que aún pide respuestas: Lo mataron como a un perro y se escondieron todos video
Testimonio

Una madre que llora a su hijo y que aún pide respuestas: "Lo mataron como a un perro y se escondieron todos"

Quién era el joven que murió tras recibir un ladrillazo en Rawson
En las redes

Quién era el joven que murió tras recibir un ladrillazo en Rawson

Imagen archivo Tiempo de San Juan
Barrio Alameda

Murió un joven al que le dieron un ladrillazo en la cabeza en Rawson: investigan posible asesinato

Imagen ilustrativa
Anciano engañado

Un jubilado entró a una conocida plataforma digital y fue estafado en $3.000.000

Te Puede Interesar

El conductor del vuelco mortal en Samiento fue detenido y quedó bajo la lupa
Complicado

El conductor del vuelco mortal en Samiento fue detenido y quedó bajo la lupa

Por Luz Ochoa
Picadita, carnes, embutidos y verduras: la lujosa cifra a pagar para el asado del Día del Trabajador en San Juan
¡Una ganga!

Picadita, carnes, embutidos y verduras: la lujosa cifra a pagar para el asado del Día del Trabajador en San Juan

Detectaron un criadero ilegal de animales exóticos en Pocito: tenía desde ciervos hasta antílopes de la India
Operativo

Detectaron un criadero ilegal de animales exóticos en Pocito: tenía desde ciervos hasta antílopes de la India

Este es el exjefe José Orlando Luna. Imagen archivo Tiempo de San Juan
Deceso

Murió José Orlando Luna, exjefe de la Policía de San Juan

En medio de la disputa con La Rioja, la Justicia de San Juan respaldó la operación del proyecto minero Vicuña
Medida cautelar

En medio de la disputa con La Rioja, la Justicia de San Juan respaldó la operación del proyecto minero Vicuña