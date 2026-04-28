Detectaron un criadero ilegal de animales exóticos en Pocito: tenía desde ciervos hasta antílopes de la India

Un operativo de la Policía Rural permitió desbaratar un criadero ilegal de animales silvestres y exóticos en el departamento Pocito, donde se detectó la presencia de diversas especies sin la habilitación correspondiente.

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El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Unidad Rural N° 4, dependiente de la División Policía Rural D-5, tras una investigación que permitió ubicar el lugar en una finca conocida como “La Isolina”, situada en Callejón Morla, entre calles 7 y 8. En el lugar fueron recibidos por un hombre mayor de edad, identificado como Dojoriti, quien se desempeñaba como sereno.

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Durante la inspección, los uniformados constataron la existencia de varios animales: dos llamas, dos ciervos colorados, un loro paraguayo, dos guacamayos y once antílopes de la India. Al requerir la documentación correspondiente, el responsable presentó permisos vencidos, lo que derivó en la intervención de las autoridades.

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Posteriormente, personal de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable verificó que el predio no contaba con habilitación para la tenencia de este tipo de especies, por lo que se confirmó la irregularidad.

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Ante esta situación, se dio intervención al Juzgado de Falta y Convivencia de Pocito. El juez a cargo, Sergio Escamilla, ordenó avanzar con las medidas legales correspondientes y la apertura de un expediente contravencional por infracción a los artículos 343 y 340.

En tanto, los animales quedaron bajo la órbita de la Secretaría de Ambiente, que deberá definir su destino en función de las condiciones y normativas vigentes.