"Don Pepe", el hombre que donó el terreno de la unidad operativa policial, ubicada a metros del crimen en Pocito

El crimen de José “Pepe” Yañez, el productor rural de 78 años hallado sin vida en su finca de Pocito , sigue sumando elementos a la investigación judicial. Mientras los pesquisas profundizan la hipótesis de un homicidio en ocasión de robo, en las últimas horas cobró relevancia un dato que conecta al propio Yañez con la infraestructura de seguridad de la zona. Años atrás, había donado el terreno donde hoy funciona una unidad operativa policial, ubicada a escasos metros de su vivienda.

En este contexto, vecinos de la zona aportaron un dato que reconstruye otra faceta del hombre asesinado. En diálogo con Tiempo de San Juan, recordaron que José “Pepe” Yañez era reconocido en la zona no solo por su actividad productiva, sino también por su colaboración con la comunidad. En particular, destacaron que era un gran vecino y fue quien donó el terreno donde se construyó la Unidad Operativa Pocito Este de la Policía de San Juan.

47706219762_eb97c21416_k La Unidad Operativa Pocito Este, al momento de inaugurarse en 2019.

La información sobre la donación del terreno del productor está expuesta en medios gubernamentales. Esa dependencia policial fue inaugurada en mayo de 2019, en un acto encabezado por el entonces gobernador Sergio Uñac, junto al intendente Fabián Aballay y funcionarios provinciales y municipales. La unidad está ubicada en la intersección de calle Alfonso XIII y calle 12, en un terreno de 95 metros cuadrados donado por la familia Yañez Ramos.

La obra demandó una inversión de $1.400.000, financiada de manera conjunta entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Pocito. El edificio cuenta con dos oficinas, dos baños, cocina, calabozo, cochera y otras dependencias destinadas a tareas operativas. Su puesta en funcionamiento respondió a un reclamo de los vecinos de la zona, que abarca a unas 500 familias. La obra demandó una inversión de $1.400.000, financiada de manera conjunta entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Pocito. El edificio cuenta con dos oficinas, dos baños, cocina, calabozo, cochera y otras dependencias destinadas a tareas operativas. Su puesta en funcionamiento respondió a un reclamo de los vecinos de la zona, que abarca a unas 500 familias.

Durante ese acto, del que participó el propio Yañez, las autoridades destacaron la importancia de fortalecer la presencia policial en sectores rurales y productivos del departamento. También subrayaron el rol de la comunidad en el impulso de este tipo de obras, en referencia a la donación del terreno. Además, hay una foto en el que aparece el productor con Uñac, Aballay y demás dirigentes políticos.

Las últimas novedades sobre la investigación

La causa, que está en manos de la UFI de Delitos Especiales, avanza sobre distintas líneas investigativas. Según confirmaron fuentes oficiales, al momento de la inspección de la casa no se encontró dinero, ni el DNI ni la billetera de la víctima. A esto se suma la desaparición de su teléfono celular. Estos elementos refuerzan la hipótesis de un robo como móvil del crimen.

El fiscal Francisco Nicolía precisó que la autopsia determinó que Yañez murió producto de dos golpes en la zona parietal del cráneo, confirmando el carácter homicida del hecho. En paralelo, los investigadores intentan reconstruir las horas previas al crimen, con especial foco en un movimiento clave: el retiro de dinero que el hombre habría realizado el viernes por la mañana. La principal incógnita es si estuvo acompañado o si alguien tomó conocimiento de esa operación.

image El puesto policial ubicado a 100 metros de la vivienda de la víctima

Otro aspecto que llamó la atención en la escena fue la ausencia de signos de ingreso forzado. “No hay forzado ningún acceso”, indicó el fiscal, lo que abre la posibilidad de que el agresor haya ingresado con facilidad, en un contexto donde la víctima no solía asegurar las puertas con llave. En el interior de la vivienda, una habitación presentaba desorden, con cajones abiertos, lo que también se alinea con la hipótesis de un robo.

Yañez vivía solo en su finca, donde desarrollaba tareas vinculadas a la venta de semillas. Según los testimonios recogidos, mantenía vínculos esporádicos con sus hijos y una relación más cercana con personas de la zona, incluyendo vecinos y trabajadores rurales. Su cuerpo fue hallado por un amigo que, ante la falta de respuestas, decidió acercarse a la propiedad. Para entonces, llevaba entre tres y cuatro días sin vida.

Por estas horas, la investigación continúa con la recolección de testimonios, el análisis de movimientos financieros y la búsqueda de posibles testigos que permitan reconstruir con precisión las últimas horas de Yañez. El foco está puesto en determinar si hubo terceros involucrados, si existió una planificación previa y, especialmente, quién o quiénes pudieron haber tenido acceso a la vivienda sin ejercer violencia sobre los ingresos.