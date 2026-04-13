Detuvieron a un hombre con 260 gramos de marihuana en plena Plaza 25 de Mayo

Este lunes al mediodía, efectivos del Cuerpo Especial de Vigilancia procedieron a la aprehensión de un hombre en la intersección de calles Rivadavia y General Acha, en el interior de la Plaza 25 de Mayo. El operativo se inició mientras los uniformados realizaban recorridas de prevención y observaron al individuo provocando disturbios en la vía pública.

Según fuentes policiales, al ser entrevistado por los agentes, se le solicitó que exhibiera sus pertenencias. Durante la requisa de su mochila, el personal policial halló una bolsa ziploc transparente con sustancia vegetal de color verde y otra bolsa de nylon que contenía diez envoltorios de distintos colores con la misma sustancia fraccionada.

Ante esta situación, se solicitó la intervención del Departamento Drogas Ilegales, cuyos efectivos realizaron las pruebas de campo con reactivos químicos. El análisis confirmó que se trataba de marihuana, arrojando un pesaje total de 260 gramos. El aprehendido fue identificado como Villalba Tello, quien quedó vinculado a una causa en el Juzgado Federal y a disposición del Juzgado de Faltas en turno.

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