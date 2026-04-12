Detuvieron al empresario sanjuanino Daher: cheques rebotados por $23.000.000 y una camioneta que nunca entregó

El empresario sanjuanino Elías Daher fue detenido este sábado en la casa de sus padres y quedó alojado en la Comisaría 2ª, en el marco de una investigación por presuntas estafas y maniobras fraudulentas.

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La medida fue solicitada por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, a partir de al menos cuatro nuevas denuncias en su contra.

Uno de los hechos más relevantes involucra la supuesta retención indebida de una camioneta valuada en unos 52.000 dólares. La denuncia fue realizada por el hijo del reconocido abogado Oscar Adárvez, quien aseguró haber firmado un boleto de compra-venta por una Ford Ranger que debía ser entregada en el plazo de un mes. Sin embargo, según consta en la presentación, el vehículo nunca fue entregado.

A este caso se suman otras tres denuncias por la emisión de cheques sin fondos, por un monto que rondaría los 23 millones de pesos.

De acuerdo a un informe del Banco Central, Daher acumula un total de 433 cheques rechazados, lo que representaría una deuda cercana a los 2.000 millones de pesos.

No es la primera vez que el empresario enfrenta a la Justicia por este tipo de delitos. En una causa anterior por estafa, había logrado evitar consecuencias mayores tras llegar a un acuerdo con las víctimas, aunque su situación judicial volvió a complicarse con estas nuevas acusaciones.