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Un violento sin frenos

Lo buscaban por acuchillar a un joven, cayó preso y le pegó una trompada a un policía

El detenido es un pocitano que era buscado desde mediados de mayo por herir a otro hombre. Lo atraparon el viernes pasado y, en medio del operativo, agredió a un policía. Lo condenaron en Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este es Suárez Garrido, el ahora detenido y condenado.

Este es Suárez Garrido, el ahora detenido y condenado.

Un sujeto que era buscado por acuchillar a otro en Pocito terminó preso y protagonizó otro incidente en el que golpeó a un policía. Es que cuando lo atraparon descubrieron que tenía un pedido de captura y entonces reaccionó de forma violenta contra uno de los uniformados que intentó trasladarlo.

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El hombre en cuestión es Lucas Alejandro Suárez Garrido, de 31 años y con domicilio en Pocito, quien afronta una causa penal por acuchillar a otra persona el pasado 12 de mayo. A raíz de esa agresión, el fiscal José Plaza, de la UFI Genérica, pidió su detención y la jueza Mónica Lucero ordenó su captura.

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Suárez Garrido empezó a ser buscado, pero la Policía recién lo localizó el viernes pasado en el interior del barrio Madre Teresa de Calcuta. Los efectivos del Comando Radioeléctrico Norte realizaban recorridas de prevención por la zona cuando lo vieron caminando por la vía pública y lo reconocieron; además, sabían tenía un pedido de captura vigente. Al advertir la presencia policial, el sospechoso salió corriendo e ingresó a una vivienda de la manzana H para intentar ocultarse.

Los uniformados solicitaron autorización a la dueña de la casa para ingresar y buscarlo. En esas circunstancias, el cabo Bruno Lucero entró a una de las habitaciones y encontró a Suárez Garrido. Fue ahí que el prófugo reaccionó de manera violenta y le dio una trompada en la nariz al policía, causándole lesiones. Finalmente, el efectivo fue auxiliado por sus compañeros y entre todos lograron reducir al sospechoso y trasladarlo al móvil policial. Debido a la hostilidad existente en el barrio, el procedimiento fue llevado a la Unidad Operativa de la zona para resguardar tanto al detenido como al personal policial.

Este martes, Suárez Garrido fue llevado ante el Sistema Especial de Flagrancia, donde la fiscal Virginia Branca le imputó los delitos de resistencia a la autoridad y violación de domicilio. A través de un juicio abreviado, el imputado aceptó su responsabilidad y fue condenado a 7 meses de prisión de cumplimiento efectivo por resistencia a la autoridad en concurso real con violación de domicilio, indicaron fuentes judiciales. Además, quedó a disposición de la UFI Genérica por la causa anterior en la que se lo investiga por el presunto apuñalamiento de otro hombre ocurrido en Pocito.

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