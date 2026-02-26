jueves 26 de febrero 2026

Patota

Detuvieron a tres hermanos por perseguir, golpear y acuchillar a otro joven en Rawson

El caso ocurrió en enero último y la víctima terminó con hematomas y al menos cuatro heridas cortopunzantes. El ataque fue cometido por cinco, pero capturaron a tres.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los tres hermanos Malla Marín, los ahora detenidos.

Los tres hermanos Malla Marín, los ahora detenidos.

Tres hermanos fueron detenidos por estar sospechados de integrar una patota que persiguió, atacó a golpes, a cuchillazos y amenazó a otro joven de un barrio vecino de Rawson, en enero último. Los procedimientos se realizaron este jueves y aún falta capturar a otros dos sospechosos en el marco de la causa que investiga la UFI Genérica.

Los detenidos son Matías, Diego Armando y Rodrigo Damián Malla Marín, de 23, 21 y 18 años, quienes fueron arrestados en su domicilio del barrio Malimán, en Rawson. Además, secuestraron dos cuchillos, una pistola de juguete y una moto 110 cc empleados en la agresión, revelaron fuentes del caso.

image
Los cuchillos que supuestamente utilizaron en el ataque.

Los cuchillos que supuestamente utilizaron en el ataque.

Los policías de la Brigada de la UFI Genérica, bajo las órdenes del subcomisario Miguel Gómez y por directivas del fiscal Alejandro Mattar, también allanaron otros dos domicilios, pero no encontraron a otro de los Malla Marín ni a un sujeto de apellido Echegaray, quien también está señalado como uno de los autores del brutal ataque contra Galo Arredondo Luna, ocurrido el 23 de enero.

Los tres hermanos Malla Marín, ahora detenidos, quedaron alojados en la Subcomisaría Ansilta. Fuentes judiciales señalaron que ya designaron al abogado Claudio Vera como su defensor y se espera que en las próximas horas sean trasladados a Tribunales para la audiencia de formalización, donde se les harán conocer los cargos en su contra.

image

Hay muchas hipótesis sobre el móvil de tan salvaje ataque, pero lo que afirmó la víctima fue que el conflicto se originó porque ese tal Echegaray —hoy prófugo— agredió a su hermana en una ocasión. Existe la versión, no confirmada, de que Arredondo Luna después se tomó revancha y eso desató el conflicto con Echegaray y sus amigos, los hermanos Malla Marín.

Eso derivó en el feroz ataque del 23 de enero, cuando Arredondo y un amigo salieron a la esquina de las calles Doctor Ortega y San Miguel. Allí apareció uno de los Malla Marín para agredirlo, pero luego se sumaron los otros dos hermanos y Echegaray. La víctima fue golpeada y acuchillada en ambos brazos, la cara, la pierna derecha y la mano. Después lo persiguieron, lo amenazaron de muerte y lo encañonaron con lo que sería un arma de fuego, señalaron.

image
La moto secuestrada.

La moto secuestrada.

Arredondo les lanzó piedras y escapó hasta refugiarse en un gimnasio ubicado en las cercanías. Allí pidió ayuda y, aunque la patota intentó ingresar al lugar, lo protegieron dentro del local hasta que los agresores se marcharon.

El joven agredido fue atendido en el Hospital Rawson y luego radicó la denuncia en la Subcomisaría Ansilta. En una ampliación de denuncia detalló los hechos y dio los nombres de los agresores, dado que los conocía bien.

