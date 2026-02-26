jueves 26 de febrero 2026

Horror

Se suicidó luego de matar a su mujer y a su hijo

El hombre asesinó a su familia y se quitó la vida con un arma de fuego.

Por Agencia NA
image

Un hombre se suicidó luego de asesinar a su mujer y a su hijo en una vivienda de la localidad bonaerense de Caseros.

Fuentes policiales informaron que el autor, identificado como Ricardo Benítez, mató de un disparo de arma de fuego a su pareja, Angélica Molina, y a su descendiente Lionel Benítez, de 13 años.

Érica Yohana Benítez, la hermana del asesino, declaró ante la Policía que intentó comunicarse sin éxito con su familiar en la vivienda de la calle Carhué 5435, motivo por el que alertó al 911.

En este sentido, ingresó junto a los efectivos al domicilio, donde encontraron el cuerpo sin vida del atacante y a las otras dos víctimas en la habitación matrimonial, al tiempo que el inmueble no presentaba signos de violencia.

A su vez, la mujer precisó que Benítez padece problemas psiquiátricos y hace un año estaba desempleado, mientras que tampoco se registraron denuncias por agresiones.

Las autoridades solicitaron la colaboración de peritos de la Policía Científica para el análisis de evidencia en la escena.

