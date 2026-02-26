Las fotos de cada una de las 18 mendocinas candidatas a Reina de la Vendimia

Mendoza ya eligió a sus 18 candidatas a Reina de la Vendimia. Sus fotos.

Mendoza ya eligió y presentó oficialmente a sus 18 candidatas a Reina Nacional de la Vendimia. La nueva soberana será coronada el próximo sábado 7 de marzo, en el Teatro Griego Frank Romero Day.

El camino hacia la Fiesta Nacional de la Vendimia entra en su etapa final y en ese contexto, este viernes 27, a las 10, las 18 representantes departamentales ingresarán al Hotel Fuente Mayor para dar inicio a la tradicional Convivencia Real, una semana clave de formación y actividades oficiales.

Durante siete días, las representantes de cada uno de los departamentos compartirán una agenda intensiva diseñada para fortalecer su rol como embajadoras del vino y la cultura mendocina.

Según informó el Gobierno de la vecina provincia, la capacitación pondrá un foco especial en el manejo saludable de la exposición mediática, cata de vinos, historia de la Vendimia y procesos vitivinícolas. Además, recibirán charlas sobre comunicación, oratoria, manejo de redes sociales y relación con los medios; fortalecimiento de la identidad local a través de capacitaciones en danzas folclóricas, cocina cuyana y ceremonial; así como salud y bienestar, alimentación saludable y salud emocional.

Las fotos de las 18 candidatas a Reina de la Vendimia 2026

