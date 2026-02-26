jueves 26 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Preocupación

Una de las marcas más conocidas de cerveza recorta personal: importaciones y bajo consumo, el combo letal

La comisión interna de la planta negoció con la patronal que, en lugar de despedir, se busquen acuerdos de retiro voluntario.

Por Agencia NA
Una de las plantas de la Cervecería Quilmes inicia la reducción de su personal.

Una de las plantas de la Cervecería Quilmes inicia la reducción de su personal.

La empresa Cervecería y Maltería Quilmes decidió avanzar con un profundo recorte de personal, en principio mediante retiros voluntarios, con los que busca reducir a la mitad la cantidad de empleados de la planta inaugurada hace cinco años en la ciudad bonaerense de Zárate.

Lee además
cierre de fate: que dijo el principal distribuidor oficial en san juan sobre la situacion de la empresa
Repercusiones

Cierre de Fate: qué dijo el principal distribuidor oficial en San Juan sobre la situación de la empresa
protestas en el congreso: la policia federal agredio y detuvo a un camarografo de a24
Tensión

Protestas en el Congreso: la Policía Federal agredió y detuvo a un camarógrafo de A24

Tras haber demandado una inversión de 5.000 millones de pesos para fabricar en el país la cerveza mexicana Corona, pasará de una dotación de 260 empleados a tan solo 80, a la vez que de tres turnos diarios de producción se achicará a uno solo.

image

En un inicio, la fábrica contaba con 260 empleados, pero hoy permanecen “apenas” 140, que con el nuevo ajuste, se reducirán a apenas 80, lo que significa un recorte del 43% del total del personal (casi la mitad de la nómina).

La comisión interna de la planta negoció con la patronal que, en lugar de despedir, se busquen acuerdos con los que acepten voluntariamente irse, porque la realidad es que deberán acomodarse a la caída del 45% en las ventas respecto de 2025 y a los problemas financieros que la firma cervecera venía arrastrando como consecuencia de la retracción del consumo y la mayor apertura de importaciones.

Caída del consumo y apertura de importaciones

El sector se encuentra especialmente afectado por la caída del consumo así como por la apertura de las importaciones, que en lo referido a cervezas en particular aumentaron un 293% en el primer trimestre del año pasado según un informe del Centro de Investigación en Negocios y Exportación (CIEN) con datos del INDEC.

El anuncio de la cervecería se da una semana después que la fábrica de neumáticos Fate confirmara su cierre total y definitivo de su planta de producción de neumáticos. La compañía dejará de producir en el país, lo que conlleva el despido de sus 920 empleados.

Los industriales observan con preocupación que la recesión económica y la caída del poder adquisitivo viene golpeando de lleno al consumo masivo en Argentina.

Fuente: NA

Temas
Seguí leyendo

La ANMAT prohibió productos cosméticos y de cuidado personal

Murió un conocido ex futbolista argentino: tenía 49 años

Crimen de Fernando Báez Sosa: solicitaron la nulidad de la condena a Lucas Pertossi

Escándalo en Gran Hermano: Luana Fernández y la red de explotación infantil que operaba en la "Casa del Terror"

La audiencia preliminar del caso Loan será transmitida por YouTube

Solicitaron la nulidad de la condena al rugbier Lucas Pertossi, por el crimen de Fernando Báez Sosa

Condenaron a Nicolás, hijo de Leo Mattioli, por atropellar y matar a una mujer en Santa Fe

Un policía murió por hantavirus en Bariloche y aislaron a siete contactos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Murió en Córdoba el exfutbolista Claudio “Yerbatero” González.
Dolor en el deporte

Murió un conocido ex futbolista argentino: tenía 49 años

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre
Nostalgia

Bajó la persiana el histórico patio de comidas del Vea: crisis, deudas y cuentas embargadas, el cóctel del cierre

Sanjuanina admitió que mató de un cuchillazo a su expareja y aceptó 3 años de pena sin encierro
Era víctima de violencia de género

Sanjuanina admitió que mató de un cuchillazo a su expareja y aceptó 3 años de pena sin encierro

El hombre ahora investigado por la Justicia.
Presunto abusador

Dos jóvenes trans denunciaron los presuntos ataques sexuales de un exportero de Santa Lucía

A la izquierda, Miguel Leiva, con su hijo Nelson Leiva.
Conmoción

Dolor por el hombre que murió en un vuelco en Ullum: era padre de un conocido árbitro

Yogs, uno de los clásicos productos de ARSA, y las manifestaciones frente a Alal
Desempleo

En pocas horas cerraron dos grandes empresas más, y dejaron 660 trabajadores en la calle

Te Puede Interesar

Informe del INV: San Juan perdió el 18,6% de su superficie de vid en casi una década
Datos

Informe del INV: San Juan perdió el 18,6% de su superficie de vid en casi una década

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desde la fiscalía le bajan el pulgar a la actuación de oficio que pretende la Liga Sanjuanina de Fútbol
Hechos de violencia

Desde la fiscalía le bajan el pulgar a la "actuación de oficio" que pretende la Liga Sanjuanina de Fútbol

Del veto de Cristina a la apuesta de Milei: la sinuosa historia de la Ley de Glaciares que condiciona a San Juan
Congreso

Del veto de Cristina a la apuesta de Milei: la sinuosa historia de la Ley de Glaciares que condiciona a San Juan

El hombre ahora investigado por la Justicia.
Presunto abusador

Dos jóvenes trans denunciaron los presuntos ataques sexuales de un exportero de Santa Lucía

Las siete candidatas a Reina de la Fiesta del Racimo y el Vino, que se vivirá este fin de semana en Las Casuarinas, en 25 de Mayo.
Galería

Copa en mano, conocé a cada una de las candidatas a Reina del Racimo y el Vino