miércoles 25 de febrero 2026

Justicia

La audiencia preliminar del caso Loan será transmitida por YouTube

El niño de 5 años, Loan Danilo Peña, permanece desaparecido desde el 13 de junio de 2024.

Por Agencia NA
image

La audiencia preliminar del caso que investiga la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el niño de 5 años que permanece desaparecido desde el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, será transmitida este viernes por YouTube.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, en base a la información del sitio Fiscales, la jornada virtual comenzará a las 8:30 en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, donde el fiscal general Carlos Schaefer representará al Ministerio Público Fiscal, la fiscal general subrogante Tamara Ahimará Poucel, siete auxiliares fiscales y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que encabezan los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mángano.

Se trata de una audiencia clave ya que comenzarán a debatirse las pruebas y los testigos que declararán en el juicio oral y público que hasta el momento no tiene fecha.

Siete de los procesados están acusados por la sustracción y ocultamiento del pequeño: Laudelina Peña (tía de Loan); la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el ex capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el comisario Walter Maciel (encubrimiento); Bernardino Antonio Benítez; Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez y su pareja Mónica del Carmen Millapi, quien cumple arresto domiciliario.

Los otros implicados en el supuesto entorpecimiento de la investigación son Alan Cañete, Elizabeth Cuataia, Federico Rossi Colombo, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni, Leonardo Rubio y Nicolás Soria, alias “El Americano”.

