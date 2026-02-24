IA en las empresas: por qué la productividad no despega pese a la adopción de herramientas

Aunque cada vez más organizaciones incorporan inteligencia artificial en sus procesos, los indicadores de productividad en muchas compañías siguen prácticamente sin cambios respecto de 2023. La explicación, según especialistas y estudios internacionales, no está en la tecnología sino en la forma en que las personas y las estructuras internas adoptan —o no— estas herramientas.

En el ámbito corporativo se observa una brecha creciente entre el acceso a plataformas de IA y su uso efectivo para transformar el trabajo. Mientras una minoría de empleados integra la inteligencia artificial en su tarea cotidiana y reporta mejoras concretas, la mayoría mantiene esquemas productivos similares a los previos a la ola tecnológica.

Un relevamiento global de PwC entre casi 50.000 trabajadores de 48 países mostró que quienes utilizan IA a diario registran aumentos medibles de productividad. Sin embargo, solo el 14% declara usarla todos los días. El 86% restante tiene acceso a las herramientas pero no modificó sustancialmente su producción.

Adopción visible, impacto invisible

En muchas organizaciones la adopción de inteligencia artificial se expresa en suscripciones a plataformas, capacitaciones y presentaciones internas. Pero esos indicadores de uso no siempre se traducen en cambios en volumen, velocidad o calidad del trabajo.

Especialistas en transformación digital señalan que la diferencia clave es humana: incorporar una herramienta no implica necesariamente cambiar expectativas, métricas ni formas de gestión. Sin esos cambios, la productividad puede permanecer estable aunque la tecnología esté disponible.

Un punto crítico es el rol de los mandos medios. Cuando los responsables de equipos no conocen el potencial real de la IA, no actualizan objetivos ni exigencias. En ese contexto, los empleados que sí dominan las herramientas pueden mantener niveles de producción similares a los anteriores sin que el sistema lo detecte.

Datos de ManpowerGroup refuerzan esta lectura: el uso de IA en empresas creció 13% en 2025, pero la confianza en sus resultados cayó 18%. Para los analistas, esto refleja que muchas compañías miden adopción tecnológica —cantidad de usuarios o licencias— en lugar de impacto productivo real.

La brecha entre lo posible y lo real

Estudios sectoriales muestran que en las industrias donde la adopción es profunda, la productividad sí se acelera. PwC estimó que los sectores más expuestos a IA aumentaron su productividad casi cuatro veces más rápido que los menos expuestos entre 2022 y 2024.

La conclusión que surge de estos análisis es que la inteligencia artificial no genera mejoras por sí sola. Requiere cambios en gestión, incentivos y cultura organizacional para que las capacidades tecnológicas se traduzcan en resultados económicos.

En ese sentido, especialistas coinciden en que el desafío empresarial de la etapa actual ya no es incorporar IA, sino lograr que efectivamente cambie lo que las personas producen y cómo lo producen. Las compañías que logren cerrar esa brecha —entre adopción declarada y transformación real— serán las que capitalicen la ganancia de productividad que la tecnología promete.