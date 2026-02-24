martes 24 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tecnología

IA en las empresas: por qué la productividad no despega pese a la adopción de herramientas

La adopción de IA en empresas crece, pero los indicadores de productividad siguen planos. La diferencia entre incorporar herramientas y transformar el trabajo real se convirtió en el principal desafío de gestión en 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (76)

Aunque cada vez más organizaciones incorporan inteligencia artificial en sus procesos, los indicadores de productividad en muchas compañías siguen prácticamente sin cambios respecto de 2023. La explicación, según especialistas y estudios internacionales, no está en la tecnología sino en la forma en que las personas y las estructuras internas adoptan —o no— estas herramientas.

Lee además
sacaron un pingüino del mar para fotografiarse, y estallaron las redes
Video

Sacaron un pingüino del mar para fotografiarse, y estallaron las redes
un incendio se extendio en el parque nacional los alerces por los vientos y hubo evacuados
Chubut

Un incendio se extendió en el Parque Nacional Los Alerces por los vientos y hubo evacuados

En el ámbito corporativo se observa una brecha creciente entre el acceso a plataformas de IA y su uso efectivo para transformar el trabajo. Mientras una minoría de empleados integra la inteligencia artificial en su tarea cotidiana y reporta mejoras concretas, la mayoría mantiene esquemas productivos similares a los previos a la ola tecnológica.

Un relevamiento global de PwC entre casi 50.000 trabajadores de 48 países mostró que quienes utilizan IA a diario registran aumentos medibles de productividad. Sin embargo, solo el 14% declara usarla todos los días. El 86% restante tiene acceso a las herramientas pero no modificó sustancialmente su producción.

Adopción visible, impacto invisible

En muchas organizaciones la adopción de inteligencia artificial se expresa en suscripciones a plataformas, capacitaciones y presentaciones internas. Pero esos indicadores de uso no siempre se traducen en cambios en volumen, velocidad o calidad del trabajo.

Especialistas en transformación digital señalan que la diferencia clave es humana: incorporar una herramienta no implica necesariamente cambiar expectativas, métricas ni formas de gestión. Sin esos cambios, la productividad puede permanecer estable aunque la tecnología esté disponible.

Un punto crítico es el rol de los mandos medios. Cuando los responsables de equipos no conocen el potencial real de la IA, no actualizan objetivos ni exigencias. En ese contexto, los empleados que sí dominan las herramientas pueden mantener niveles de producción similares a los anteriores sin que el sistema lo detecte.

Datos de ManpowerGroup refuerzan esta lectura: el uso de IA en empresas creció 13% en 2025, pero la confianza en sus resultados cayó 18%. Para los analistas, esto refleja que muchas compañías miden adopción tecnológica —cantidad de usuarios o licencias— en lugar de impacto productivo real.

La brecha entre lo posible y lo real

Estudios sectoriales muestran que en las industrias donde la adopción es profunda, la productividad sí se acelera. PwC estimó que los sectores más expuestos a IA aumentaron su productividad casi cuatro veces más rápido que los menos expuestos entre 2022 y 2024.

La conclusión que surge de estos análisis es que la inteligencia artificial no genera mejoras por sí sola. Requiere cambios en gestión, incentivos y cultura organizacional para que las capacidades tecnológicas se traduzcan en resultados económicos.

En ese sentido, especialistas coinciden en que el desafío empresarial de la etapa actual ya no es incorporar IA, sino lograr que efectivamente cambie lo que las personas producen y cómo lo producen. Las compañías que logren cerrar esa brecha —entre adopción declarada y transformación real— serán las que capitalicen la ganancia de productividad que la tecnología promete.

Seguí leyendo

Tres profesionales de la salud, detenidos por robarle el celular a una chica muerta a puñaladas

Un sorpresivo tornado asustó a todos en Catamarca: el fenómeno se originó en una zona rural

¿Vas a viajar?, ajustá el bolsillo: aumentaron los peajes de rutas nacionales

Susto en Aeroparque: se cayó parte del techo en la zona de embarque internacional

Confirman un caso de influenza aviar en una granja comercial y Argentina volvió a cerrar sus exportaciones

El peligro detrás de Magis TV: la lista de permisos que convierte tu Smart TV en una herramienta de espionaje

Confirman la condena a un productor por la muerte de un niño por fumigar con agrotóxicos

Perfila la reelección del libertario Bartolomé Abdala como presidente provisional del Senado

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Malena Maidana, la joven asesinada
Investigación

Tres profesionales de la salud, detenidos por robarle el celular a una chica muerta a puñaladas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos. Imagen ilustrativa
Impactante

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos

Robaron en una conocida farmacia en pleno microcentro sanjuanino: los ladrones actuaron con guantes
Capital

Robaron en una conocida farmacia en pleno microcentro sanjuanino: los ladrones actuaron con guantes

El médico Miguel Amado y el enfermero José Sebastián Castillo
Se agrava la situación

Médico de Pocito en juicio por abuso: la denunciante dijo que Amado la abusó dos veces en una misma noche

Cayó una mechera en pleno centro: robó 26 prendas y fue detenida por la Policía
Inseguridad

Cayó una mechera en pleno centro: robó 26 prendas y fue detenida por la Policía

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Disparo accidental

Una agente de policía se puso a jugar con la pistola de un compañero y le pegó un tiro a una cabo en Albardón

Por Redacción Tiempo de San Juan
Orrego formará parte de la comitiva argentina que viajará junto a Milei al Argentina Week
Oficial

Orrego formará parte de la comitiva argentina que viajará junto a Milei al Argentina Week

La Justicia deberá investigar la veracidad de la denuncia.
Revuelo en el penal de Chimbas

Presunta vejación a un preso: sospecharon que tenía un objeto extraño en sus partes íntimas y lo lesionaron

Vocación y Lealtad: la revista que abre las puertas de la Policía para afianzar su vínculo con la sociedad
Nueva propuesta

"Vocación y Lealtad": la revista que abre las puertas de la Policía para afianzar su vínculo con la sociedad

Boca va por el primer paso en la Copa Argentina: enfrenta a un equipo del ascenso y busca pasar de fase
32avos de final

Boca va por el primer paso en la Copa Argentina: enfrenta a un equipo del ascenso y busca pasar de fase