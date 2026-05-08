Murió un inspector de la AFA en medio de un partido de la Copa Libertadores en Mendoza

En las últimas horas, el fútbol argentino quedó conmocionado tras la muerte de Jorge Guillermo Piñeiro, un inspector de la AFA que se descompensó en medio del partido entre Independiente Rivadavia y Fluminense por la Copa Libertadores .

En las redes Caso Adorni: el contratista que reformó la casa de Exaltación de la Cruz le respondió a Milei

Según las primeras informaciones, el hombre sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras trabajaba durante el encuentro en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza .

El hombre de 64 años se encontraba en el sector de la rampa donde ingresan los jugadores, debajo de la platea cubierta. Según informó el diario El Sol de Mendoza, automáticamente fue asistido por personal médico que le hizo maniobras de reanimación, pero finalmente murió.

Durante sus años en la AFA como inspector, Piñeiro recorrió muchos estadios del fútbol argentino enviado por Claudio Tapia. Según había contado en diálogo con Agencia San Luis, fue uno de los encargados de hacer el relevamiento en el estadio La Pedrera y destacó que “es un estadio de estilo europeo, de primer nivel” y que “en Buenos Aires no hay ningún estadio en estas condiciones”.

A través de sus redes sociales, la AFA compartió un mensaje de condolencias: “La AFA, a través de su Presidente Claudio Tapia, expresa su más profundo dolor por el fallecimiento del Sr. Jorge Guillermo Piñeyro y le envía un cálido abrazo a toda la familia”.

En las respuestas al posteo de AFA hubo mensajes de cariño por el trabajo de Piñeiro en el fútbol. “Cumplía funciones como Inspector en Afa, en mi caso compartí muchos viajes con el por el interior en mis 23 años que fui árbitro. Fue una excelente persona y gran compañero”, comentó el usuario @horaciorherrero.