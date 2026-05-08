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Polémica

Armoa, tras la millonaria multa a UPCN: descargo, cuestionamiento al uso de micrófonos y "un título que quedó tapado"

El entrenador más ganador de la Liga de Vóleibol Argentina defendió la postura del club sanjuanino ante la sanción de la ACLAV, sostuvo que las charlas técnicas deben mantenerse en privado y lanzó duras críticas al actual formato del torneo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El décimo título de UPCN San Juan Vóley en la Liga de Vóleibol Argentina todavía sigue dando que hablar. Pero esta vez no por la consagración histórica del club sanjuanino, que se convirtió en el más ganador del país, sino por la fuerte sanción económica que recibió tras la final ante Ciudad.

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A más de tres semanas de aquella definición, Fabián Armoa rompió el silencio y habló sobre la multa cercana a los 10 millones de pesos que aplicó la Asociación de Clubes de la Liga Argentina de Voleibol (ACLAV) por negarse a utilizar micrófonos durante los tiempos técnicos de la serie final.

En diálogo con el diario Olé, el histórico entrenador confirmó que UPCN ya realizó un descargo formal ante el Tribunal de Disciplina. “Hicimos el descargo correspondiente. Ahora quedará en manos del Tribunal de Disciplina, es decir, de los mismos que aplicaron la multa. Ellos tendrán que analizarlo, porque hay varios puntos con los que no estamos de acuerdo”, expresó.

Armoa defendió la postura del club y aseguró que la decisión tuvo que ver con proteger cuestiones tácticas y estratégicas del equipo. “Yo tengo que proteger mi estrategia. La tecnología está muy avanzada y todo lo que se dice sirve”, sostuvo.

Además, recordó un episodio ocurrido durante las semifinales, cuando se viralizó un fragmento de un tiempo técnico suyo hablando en duros términos con los jugadores. “Sinceramente, no quiero que eso se difunda. El espectáculo es público, pero lo que hablo con mis jugadores es privado”, afirmó.

El entrenador también cuestionó el valor que aportan esos micrófonos a las transmisiones televisivas. “No sé si suman o no, pero no corresponde que, a partir de lo que uno dice, los encargados de la transmisión hagan comentarios o críticas. En esas charlas hay palabras en clave, conceptos trabajados durante la semana y cuestiones que son internas”, explicó.

En otro tramo de la entrevista, Armoa dejó entrever su malestar por cómo se aplicó la sanción y aseguró que otros entrenadores también se negaron a usar micrófonos sin recibir multas. “La regla tiene que ser clara. O se puede sacar el micrófono o no se puede sacar. Lo que no puede pasar es que a veces sí y otras veces no”, lanzó.

El DT sanjuanino también aprovechó para cuestionar el formato actual de la Liga, marcado por el sistema de tours y la pérdida de las localías. “Antes teníamos toda una ciudad detrás del equipo esperando el partido del sábado. Las Inferiores podían ver a la Primera y había un sentido de pertenencia enorme. Todo eso se perdió”, lamentó.

Incluso advirtió sobre el futuro de la competencia y dejó abierta la posibilidad de que UPCN vuelva a replantearse su continuidad, tal como ocurrió en la temporada 2024/25. “Si no hay una gran mesa de trabajo, dentro de tres años no va a quedar nada. El camino es siempre hacia abajo”, señaló.

Sin embargo, la frase más fuerte llegó al final de la charla, cuando se refirió al impacto mediático de la polémica. “Nosotros no hicimos nada malo. No hicimos trampa. Ganamos legítimamente. Lo que pasa es que todo esto termina tapando el décimo título de UPCN, mi décima Liga y el trabajo enorme de muchísima gente”, sentenció.

La polémica tomó todavía más repercusión luego de que el diario Olé retomara las declaraciones que José “Pepe” Villa había realizado días atrás en Tiempo de San Juan y en el streaming Paren las Rotativas, donde el dirigente había cuestionado la posibilidad de que los rivales escucharan estrategias a través de la televisión.

Desde la ACLAV, en tanto, el presidente Jorge Vivas confirmó que la sanción responde a “medidas automáticas” previstas en el reglamento cuando no se cumplen determinadas exigencias vinculadas a la transmisión oficial. Mientras tanto, UPCN espera una resolución sobre el descargo presentado, la discusión sigue abierta y volvió a poner sobre la mesa el debate entre el espectáculo televisivo y la privacidad táctica dentro del deporte profesional

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