Sobre la hora, River logró un gran triunfo en Venezuela

River se impuso por 2-1 ante Carabobo en el Estadio Polideportivo Misael Delgado de Valencia, Venezuela , por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. Un gol de Maximiliano Salas en tiempo de descuento coronó una noche tan caótica como épica para el Millonario. El equipo de Chacho Coudet sufrió por el penal fallado de Juanfer Quintero y terminó con el lateral Matías Viña como arquero tras la expulsión Santiago Beltrán cuando ya no había cambios disponibles.

Con el triunfo, River llegó a 10 puntos y se consolidó como único líder del Grupo H, con cuatro de ventaja sobre Carabobo y Bragantino , mientras que Blooming cierra la tabla con uno. A falta de dos fechas, el conjunto de Núñez tiene un pie y medio en los octavos de final.

El primer tiempo fue de dominio visitante. Coudet dispuso un equipo alternativo —con ausencias como Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Aníbal Moreno y Gonzalo Montiel, preservados para los Playoffs del Torneo Apertura— pero River se adueñó del partido desde el inicio. La chance más clara llegó a los 24 minutos: el árbitro paraguayo Derlis López cobró penal tras una revisión del VAR por un codazo de Ezequiel Neira sobre Viña, y Juan Fernando Quintero ejecutó el disparo al centro. El arquero Lucas Bruera, surgido de Estudiantes de La Plata, lo detuvo con las piernas y festejó de cara a la tribuna. Pese al golpe, River siguió adelante. Sobre el final del primer tiempo, el VAR intervino nuevamente para expulsar a Edson Castillo por una plancha sobre Joaquín Freitas, y Carabobo se fue al descanso con diez hombres.

La ventaja numérica se tradujo en gol al inicio del complemento. Maximiliano Meza conectó de cabeza un córner ejecutado por Quintero y abrió el marcador. Coudet aprovechó la apertura del partido para hacer cambios inmediatos: salieron Meza y Santiago Lencina, e ingresaron Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

Lo que parecía un trámite se convirtió en una pesadilla. A los 31 minutos del segundo tiempo, el recién ingresado Juan Cruz Meza cometió penal sobre Joshuan Berríos, y el argentino Matías Núñez —ex Racing Club— convirtió junto al palo para el 1-1. Diez minutos después, Beltrán salió lejos del área para frenar una contra de Berríos, lo derribó con una barrida y el VAR determinó la expulsión. Con los cinco cambios ya realizados, Viña se puso los guantes y el short sin número de camiseta para defender el arco.

Carabobo buscó aprovechar la situación con el estadio encendido, pero River aguantó. En la última acción del partido, una pelota suelta en campo propio quedó entre los centrales locales, Salas les ganó la espalda y la picó ante la salida desesperada de Bruera para el 2-1 definitivo.

En la próxima jornada, River recibirá en el Monumental a Blooming y Bragantino para definir su clasificación. Antes, este domingo enfrentará a San Lorenzo en los octavos de final del Torneo Apertura, el partido para el que Coudet reservó a sus titulares en esta travesía venezolana.

En tanto, el equipo venezolano, dirigido por Daniel Farías, cerrará su participación ante Blooming y Bragantino en las dos fechas restantes.

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Por su gol a Carabobo en la #Sudamericana pic.twitter.com/TfgZWEchAM — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 8, 2026

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Luego de la revisión en el VAR, Castillo vio la roja tras una dura entrada sobre Freitas.



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Usuarios de Twitter no pueden creer el penal que el argentino Lucas Bruera le atajó con los pies a Juanfer Quintero pic.twitter.com/VMoks4i210 — PaseClave (@paseclave__) May 8, 2026

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Beltrán no pudo con la ejecución de Núñez.#Sudamericana pic.twitter.com/dMsoOMtneV — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 8, 2026

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MATÍAS VIÑA VA AL ARCO. pic.twitter.com/y5BY7HGi6k https://t.co/pyrVclcjgS — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 8, 2026