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Automovilismo

Atención fierreros: cronograma completo, horarios y el precio de las entradas para el Zonal Cuyano

Este fin de semana se disputará en San Juan la tercera fecha del campeonato, que se dará cita en el Autódromo El Zonda Eduardo Copello.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Este fin de semana se corre la tercera fecha del Zonal Cuyano de automovilismo, en el autódromo “El Zonda” Eduardo Copello, evento que cuenta con la organización de APAC (Asociación Pilotos de Automóviles de Competición), y el auspicio del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la Secretaría de Deporte y Agencia Deporte San Juan.

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La competencia contará con cuatro categorías (Clase 1, Clase 2, Clase 3 y TC Cuyano), y 18 pilotos sanjuaninos en pista. La actividad comenzará el sábado a las 10:00 con entrenamientos, luego clasificación desde las 13:30 y sprint a partir de las 15:00, en tres de las cuatro categorías, salvo la Clase 1 que solo tendrá un entrenamiento al final de la jornada. Esta categoría continuará el cronograma el día domingo con el sprint, previo a todas las carreras finales.

CRONOGRAMA DÍA SÁBADO 9 DE MAYO

1° entrenamiento

10:00 a 10:20 Clase 2 (20 minutos)

10:25 a 10:45 Clase 3 (20 minutos)

10:50 a 11:10 TC Cuyano (20 minutos)

2° entrenamiento

11:30 a 11:50 Clase 2 (20 minutos)

11:55 a 12:15 Clase 3 (20 minutos)

12:35 a 12:55 TC Cuyano (20 minutos)

Clasificaciones

13:30 a 13:50 Clase 2 (20 minutos)

13:55 a 14:15 Clase 3 (20 minutos)

14:20 a 14:40 TC Cuyano (20 minutos)

Sprint

15:00 a 15:30 Clase 2 (8 vueltas)

15:35 a 15:55 Clase 3 (8 vueltas)

16:00 a 16:20 TC Cuyano (6 vueltas) Serie 1

16:25 a 16:45 TC Cuyano (6 vueltas) Serie 2

16:50 a 17:10 Entrenamiento Clase 1

En cuanto a la realización de los SPRINT, se dispone que, hasta un total de 14 autos inscriptos inclusive, se llevará a cabo un único sprint de 8 vueltas. En caso de registrarse 15 autos o más autos inscriptos, se realizarán dos sprint de 6 vueltas cada uno.

CRONOGRAMA DÍA DOMINGO 10 DE MAYO

09:50 a 10:05 1° entrenamiento Clase 1

10:30 a 10:45 2° entrenamiento Clase 1

Prueba de tanques llenos

10:50 a 11:05 – Clase 2

11:10 a 11:25 – Clase 3

11:30 a 11:45 – TC Cuyano

Sprint

12:00 Clase 1 (8 vueltas)

Carreras finales

13:00 Clase 2 (15 vueltas o 35 minutos)

13:45 Clase 3 (15 vueltas o 35 minutos)

14:30 TC Cuyano (15 vueltas o 35 minutos)

15:15 Clase 1 (15 vueltas o 35 minutos)

Pilotos sanjuaninos confirmados

Clase 3

#1 Facundo Della Motta

#53 Nicolás Peralta

#77 Fabrizio Benedetti

#86 Bautista Mattar

#95 Oscar Royón

Clase 2

#3 Gonzalo Martínez

Clase 1

#4 Mauricio Martos

#14 Pablo Pelegrina

#21 Maximiliano Juan

#23 Emanuel Espósito

#50 Antonio Lichardi

#58 Nicolás Flores

#71 Eduardo Rached

#79 Pedro Gómez

#81 Santiago Ortega

# 96 Gonzalo Oropel

TC Cuyano

#19 Franco Benedetti

#51 Carlos Rojo

Venta de entradas

La entrada general (zona de cerro) tiene un costo de $10.000, y boxes un valor de $15.000, ambas válidas para los dos días del evento, y se pueden adquirir en la puerta del autódromo.

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