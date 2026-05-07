Atención fierreros: cronograma completo, horarios y el precio de las entradas para el Zonal Cuyano

Este fin de semana se corre la tercera fecha del Zonal Cuyano de automovilismo, en el autódromo “El Zonda” Eduardo Copello, evento que cuenta con la organización de APAC (Asociación Pilotos de Automóviles de Competición), y el auspicio del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, la Secretaría de Deporte y Agencia Deporte San Juan.

La competencia contará con cuatro categorías (Clase 1, Clase 2, Clase 3 y TC Cuyano), y 18 pilotos sanjuaninos en pista. La actividad comenzará el sábado a las 10:00 con entrenamientos, luego clasificación desde las 13:30 y sprint a partir de las 15:00, en tres de las cuatro categorías, salvo la Clase 1 que solo tendrá un entrenamiento al final de la jornada. Esta categoría continuará el cronograma el día domingo con el sprint, previo a todas las carreras finales.

CRONOGRAMA DÍA SÁBADO 9 DE MAYO 1° entrenamiento 10:00 a 10:20 Clase 2 (20 minutos) 10:25 a 10:45 Clase 3 (20 minutos) 10:50 a 11:10 TC Cuyano (20 minutos) 2° entrenamiento 11:30 a 11:50 Clase 2 (20 minutos) 11:55 a 12:15 Clase 3 (20 minutos) 12:35 a 12:55 TC Cuyano (20 minutos) Clasificaciones 13:30 a 13:50 Clase 2 (20 minutos) 13:55 a 14:15 Clase 3 (20 minutos) 14:20 a 14:40 TC Cuyano (20 minutos) Sprint 15:00 a 15:30 Clase 2 (8 vueltas) 15:35 a 15:55 Clase 3 (8 vueltas) 16:00 a 16:20 TC Cuyano (6 vueltas) Serie 1 16:25 a 16:45 TC Cuyano (6 vueltas) Serie 2 16:50 a 17:10 Entrenamiento Clase 1 En cuanto a la realización de los SPRINT, se dispone que, hasta un total de 14 autos inscriptos inclusive, se llevará a cabo un único sprint de 8 vueltas. En caso de registrarse 15 autos o más autos inscriptos, se realizarán dos sprint de 6 vueltas cada uno. CRONOGRAMA DÍA DOMINGO 10 DE MAYO 09:50 a 10:05 1° entrenamiento Clase 1 10:30 a 10:45 2° entrenamiento Clase 1 Prueba de tanques llenos 10:50 a 11:05 – Clase 2 11:10 a 11:25 – Clase 3 11:30 a 11:45 – TC Cuyano Sprint 12:00 Clase 1 (8 vueltas) Carreras finales 13:00 Clase 2 (15 vueltas o 35 minutos) 13:45 Clase 3 (15 vueltas o 35 minutos) 14:30 TC Cuyano (15 vueltas o 35 minutos) 15:15 Clase 1 (15 vueltas o 35 minutos) Pilotos sanjuaninos confirmados Clase 3 #1 Facundo Della Motta #53 Nicolás Peralta #77 Fabrizio Benedetti #86 Bautista Mattar #95 Oscar Royón Clase 2 #3 Gonzalo Martínez Clase 1 #4 Mauricio Martos #14 Pablo Pelegrina #21 Maximiliano Juan #23 Emanuel Espósito #50 Antonio Lichardi #58 Nicolás Flores #71 Eduardo Rached #79 Pedro Gómez #81 Santiago Ortega # 96 Gonzalo Oropel TC Cuyano #19 Franco Benedetti #51 Carlos Rojo Venta de entradas La entrada general (zona de cerro) tiene un costo de $10.000, y boxes un valor de $15.000, ambas válidas para los dos días del evento, y se pueden adquirir en la puerta del autódromo.

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