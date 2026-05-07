Así capturaron en Buenos Aires al acusado de grooming contra nenas sanjuaninas

El Ministerio Público Fiscal difundió este jueves el video del operativo realizado en la provincia de Buenos Aires para detener a Joel Medina, el joven de 21 años acusado de grooming y tenencia de material de abuso sexual infantil , tras una investigación iniciada en San Juan.

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Según informaron desde la Unidad Fiscal de Delitos Informáticos y Estafas, el acusado contactaba a niñas sanjuaninas de 12 años a través del videojuego Free Fire. Los investigadores señalaron que primero se mostraba “como amigo”, generando confianza con las menores, y luego trasladaba las conversaciones a Instagram, donde realizaba videollamadas de contenido sexual y solicitaba imágenes inapropiadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2052509437206687857&partner=&hide_thread=false Así capturaron en Buenos Aires a un acusado de grooming contra nenas sanjuaninas pic.twitter.com/eckcozHb38 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 7, 2026

La causa comenzó luego de una alerta emitida por Instagram/Meta ante el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), organismo internacional que recibe reportes sobre delitos contra menores en plataformas digitales.

A partir de ese reporte, los investigadores lograron identificar al sospechoso mediante el análisis de direcciones IP, correos electrónicos y registros telefónicos. Así determinaron que el perfil investigado pertenecía a Medina, domiciliado en la localidad bonaerense de 9 de Julio.

El allanamiento se concretó el pasado 5 de mayo y contó con la participación de personal de la Brigada Policial de la UFI de Delitos Informáticos de San Juan, que viajó hasta Buenos Aires para colaborar con efectivos bonaerenses. Durante el procedimiento secuestraron dispositivos electrónicos y detectaron material de abuso sexual infantil en el teléfono celular del acusado.

Tras la detención, Medina fue trasladado a San Juan y quedó a disposición de la Justicia local. La audiencia de control de detención y juicio abreviado se realizó este miércoles ante la jueza Mabel Moya.

Finalmente, el joven fue condenado a dos años y seis meses de prisión de cumplimiento condicional por los delitos de grooming y tenencia de material de abuso sexual infantil. Además, deberá realizar tratamiento psicológico, asistir a talleres vinculados a nuevas masculinidades y fijar residencia en Buenos Aires.